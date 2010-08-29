81 طرح عمرانی و تولیدی در گلستان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این طرحهای 230 میلیارد ریال اعتبار در شهرستان بندرگز در غرب گلستان اجرا شد.

برگزاری همایش بزرگ شوراها و دهیاران با موضع هدفمندکردن یارانه ها در راستای عدالت گستری و مهرورزی، جشنواره قصه گویی رضویی از دیگر برنامه های این روز بوده است.

نمایشگاه نشریه دیواری، مسابقه مشاعره، اجرای طرح قرآنی کاروان نور در 10 شهرستان با حضور قاریان بین المللی، اجرای مراسم معنوی شبهای قدر از دیگر برنامه هاست.

همزمان با هفته دولت دو هزار و 570 طرح عمرانی در گلستان بهره برداری و 80 طرح نیز کلنگ زنی شده است.