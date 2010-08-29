شهیدان رجایی و باهنر راه و رسم خدمت صادقانه را به همگان آموختند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه پرسنلی سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، یاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و گفت: شهیدان رجایی و باهنر افرادی بودند که در نهایت اخلاص و پاکی به عرصه آمدند و خدمت کردند و راه و رسم خدمت خالصانه را به همگان آموختند و حقیقتا الگو و نمونه شدند.
وی تعبد و پایبندی شهید رجایی به مکتب و ولایت را یکی از مهمترین ویژگی این شهید بزرگوار برشمرد و اظهار داشت: شهید رجایی اهل ریا و تظاهر نبود و به معنای واقعی کلمه، صادق بود و هر آنچه که مکتب اسلام گفته بود را با همه وجود پذیرفت.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم اضافه کرد: شهید رجایی به همان میزان که تسلیم دین و مکتب اسلام بود، خودش را تسلیم محض فرمایشات امام خمینی(ره) میدانست و به هیچ وجه افراط و تفریط در کارش مشاهده نمیشد.
حجتالاسلام اسکندری مردمی بودن را یکی دیگر از ویژگی این شهید والامقام عنوان کرد و افزود: شهید رجایی به معنای واقعی کلمه مردمی بود و برای خدمت به مردم روز و شب نمیشناخت.
وی به بیان ابعاد شخصیتی شهید باهنر پرداخت و اظهار داشت: این شهید بزرگوار نیز از روح فوق العاده متواضعانهای برخوردار بود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم از شهید باهنر به عنوان عالمی فرهیخته، اهل قلم و تحقیق یاد کرد و افزود: شهیدان رجایی و باهنر گوهرهای پاکی بودند که خیلی زود از میان ما رفتند.
حجتالاسلام اسکندری همچنین هفته دولت را به همه دولتمردان و دستاندرکاران امور که به مردم و نظام خدمت میکنند تبریک گفت و اظهار داشت: سپردن مسئولیت به انسان فرصت مناسبی است که از همه وجود برای خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی استفاده شود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: شهیدان رجایی و باهنر گوهرهای پاکی بودند که راه و رسم خدمت خالصانه را به همگان آموختند.
