۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۳۴

اسکندری:

شهیدان رجایی و باهنر راه و رسم خدمت صادقانه را به همگان آموختند

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم گفت: شهیدان رجایی و باهنر گوهرهای پاکی بودند که راه و رسم خدمت خالصانه را به همگان آموختند.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه پرسنلی سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به فرارسیدن هفته دولت، یاد شهیدان رجایی و باهنر را گرامی داشت و گفت: شهیدان رجایی و باهنر افرادی بودند که در نهایت اخلاص و پاکی به عرصه آمدند و خدمت کردند و راه و رسم خدمت خالصانه را به همگان آموختند و حقیقتا الگو و نمونه شدند.

وی تعبد و پایبندی شهید رجایی به مکتب و ولایت را یکی از مهم⁯ترین ویژگی این شهید بزرگوار برشمرد و اظهار داشت: شهید رجایی اهل ریا و تظاهر نبود و به معنای واقعی کلمه، صادق بود و هر آنچه که مکتب اسلام گفته بود را با همه وجود پذیرفت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم اضافه کرد: شهید رجایی به همان میزان که تسلیم دین و مکتب اسلام بود، خودش را تسلیم محض فرمایشات امام خمینی(ره) می⁯دانست و به هیچ وجه افراط و تفریط در کارش مشاهده نمی⁯شد.

حجت⁯الاسلام اسکندری مردمی بودن را یکی دیگر از ویژگی این شهید والامقام عنوان کرد و افزود: شهید رجایی به معنای واقعی کلمه مردمی بود و برای خدمت به مردم روز و شب نمی⁯شناخت.

وی به بیان ابعاد شخصیتی شهید باهنر پرداخت و اظهار داشت: این شهید بزرگوار نیز از روح فوق العاده متواضعانه⁯ای برخوردار بود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم از شهید باهنر به عنوان عالمی فرهیخته، اهل قلم و تحقیق یاد کرد و افزود: شهیدان رجایی و باهنر گوهرهای پاکی بودند که خیلی زود از میان ما رفتند.

حجت⁯الاسلام اسکندری همچنین هفته دولت را به همه دولتمردان و دست⁯اندرکاران امور که به مردم و نظام خدمت می⁯کنند تبریک گفت و اظهار داشت: سپردن مسئولیت به انسان فرصت مناسبی است که از همه وجود برای خدمت به مردم و نظام جمهوری اسلامی استفاده شود.

کد مطلب 1142729

