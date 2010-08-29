30 پروژه عمرانی بخش کشاورزی در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، معاون برنامهریزی استاندار قم بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاح همزمان این پروژهها که در مزرعه پرورش مرغ مادر صدیقپور در بخش کهک صورت گرفت طی سخنانی با تبریک هفته دولت اظهار داشت: بخش کشاورزی یکی از بخشهای محوری و مهم در توسعه کشور به شمار میرود و بر اساس سند چشم انداز کشور این بخش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
سید رضا دهناد با اشاره به نقش کشاورزی و تولیدات در تأمین امنیت غذایی تصریح کرد: اگر بخواهیم در معادلات جهانی حرفی را برای گفتن داشته باشیم باید به سمت تأمین نیازهای داخلی و رسیدن به خودکفایی در تولید محصولات مورد نیاز کشور گام برداریم.
وی افزود: در شرایط تحریمها علیه جمهوری اسلامی به خوبی نقش بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی مشخص میشود.
معاون استاندار قم با بیان این که بخش کشاورزی به لحاظ موقعییت استراتژیک در تمام دنیا مورد حمایتهای ویژه قرار می گیرد گفت: باید در کشور ما نیز این بخش همواره مورد حمایت و پشتیبانی جدی قرار گیرد.
دهناد با اشاره به وضعیت کشاورزی در استان قم بیان داشت: علیرغم محدودیتهای موجود شاهد رونق خوب این بخش بوده به طوری که در حال حاضر در زمینه تولید بسیاری از محصولات دامی و کشاورزی علاوه بر تولید داخل استان، نیاز بازارهای کشور نیز تأمین میشود.
وی با بیان این که نوسانات تولید و قیمت محصولات دامی و کشاورزی در مقاطعی از سال نگرانیهای جدی تولید کنندگان و مصرف کنندگان را به همراه دارد افزود: بخشی از این نگرانیها به نحوه سیاست گذاریها و نوع جهت گیریها در این بخش بر میگردد که لازم است وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بازرگانی به عنوان متولیان اصلی تولید و تنظیم بازار در این زمینه با تعامل و همفکری بیشتر به دنبال اتخاذ منطقی ترین تصمیم باشند.
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