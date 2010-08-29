شهرداری ساری پارچه های عزاداری شبهای قدر را جمع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از فعالان هیئت های مذهبی شهرستان ساری عصر یکشنبه با حضور در مقابل ساختمان شهرداری ساری از اقدام عجولانه وغیرقابل دفاع شهرداری مرکز استان در راستای جمع آوری پارچه های مراسمات عزاداری شب های قدر انتقاد کردند.

این عده با اشاره به اینکه اعضای هیئت های مذهبی ساری با هزینه شخصی علاقمندان اهل بیت عصمت و طهارت اقدام به خریداری و نصب پارچه های سیاه عزاداری حضرت امیرالمومنین(ع) در سطح شهر کردهاند، اظهار داشتند که شهرداری ساری برای دومین بار در هفته جاری اقدام به جمع آوری این پارچه ها کرده است.

یوسف بارانی، رئیس شورای هیئت های مذهبی شهرستان ساری که در جمع مسئولین هیئت های مذهبی حضور داشت به خبرنگار مهر گفت: شهرداری ساری از سه سال گذشته تاکنون در ایام عزاداری سید و سالار شهیدان و شب های قدر این اقدام ناشایست را صورت می دهد.

وی افزود: علیرغم اینکه معاون استاندار و فرماندار ساری اجازه نصب اعلانات و پارچه های مراسمات شب های قدر را به هیئت های مذهبی ساری داده اند شهردار مرکز استان با دستور به واحد زیباسازی خود اقدام به جمع آوری این اقلام مذهبی از سطح شهر برای بار دوم در سه شب گذشته کرده است.

بارانی اظهار داشت: درصورتی که شهرداری ساری نسبت به رفع مشکل هیئت های عزدارای مرکز استان گامی اساسی صورت ندهد هیئت های مذهبی شهرستان صبح فردا در حرکتی این اقدام شهرداری را محکوم خواهند کرد.

تا لحظه مخابره خبر حضور هیئت های مذهبی و مشتاقان به اهل بیت عصمت و طهارت در میدان امام حسین ساری رو به افزایش است.