فاز نخست طرح خط لوله انتقال نفت روسیه به چین افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه امروز یکشنبه در مراسم افتتاح بخش روسی این پروژه در منطقه اسکوورودینو دراستان شرقی"آمور" گفت: بخش روسی این پروژه تکمیل شده است.

این خط لوله قرار است نفت خام منطقه سیبری را به پالایشگاههایی در شمال چین منتقل کند. پوتین در مراسم افتتاح این خط لوله که با حضور شماری از مقامهای چینی برگزار شد خاطر نشان کرد: برای ما این پروژه بسیار مهم است، زیرا ما در حال تنوع بخشی به منابع تامین انرژی خود هستیم.

به گفته وی، روسیه تا کنون بیشتر منابع خود را به اروپا اختصاص داده و از تامین کنندگان اصلی انرژی اروپا بوده است به طوریکه تا کنون حدود 130 میلیون تن از نفت خود را به این منطقه انتقال داده است.

بر این اساس، خط لوله سیبری به چین قادر خواهد بود سالانه 30 میلیون تن نفت خام به منطقه آسیا پاسیفیک انتقال داده و به تدریج این میزان را به سالی 50 میلیون لیتر برساند.

این در حالی است که بخش چینی این خط لوله هنوز به ساخت حدود 930 کیلومتر خط لوله دارد. با این حال مقامهای مسکو ابراز امیدواری می کنند تا پایان امسال بتوانند خط لوله مذکور را رسما بهره برداری کنند.