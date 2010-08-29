۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۳۲

دقایقی پیش؛

قدیمی ترین مسجد آمل دچار آتش سوزی شد

ساری - خبرگزاری مهر: مسجد امام حسن عسگری (ع) به عنوان یکی از قدیمی ترین مساجد شهرستان آمل دقایقی قبل دچار آتش سوزی شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری آمل دقایقی پیش با تایید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: آتش سوزی از یکی از بافت های فرسوده کناری مسجد شعله ور و به طور کامل سقف چوبی مسجد را سوزاند.

آتشپاد مهرداد کربلایی زاده افزود: با حضور به موقع ماموران آتش نشانی ونیروهای مردمی از سرایت آتش سوزی به قسمت های داخل مسجد جلوگیری و ماموران آتش نشانی شهرستان در حال مهار آتش هستند.
 
وی افزود: خوشبختانه مناره مسجد امام حسن عسگری ( ع ) که مربوط به قرن سوم وچهارم هجری است، آسیبی نرسید.
 
مدیرعامل سازمان آتش نشانی وخدمات ایمینی شهرداری آمل با بیان اینکه هنوز علت اصلی آتش سوزی مشخص نشده است تصریح کرد: پس از اطفای کامل آتش سوزی ماموران این سازمان جزئیات و چگونگی آتش سوزی به این مسجد را اعلام خواهند کرد.
 
کربلایی زاده از میزان خسارت به بار آمده نیز جزئیاتی اعلام نکرد و آن را منوط به گزارش کارشناسان این سازمان دانست.
 
بنای اولیه مسجد امام حسن عسگری ( ع ) که در منطقه پایین بازار شهر آمل واقع شده به قرن های سوم وچهارم برمی گردد،
این مسجد در دوره قاجاریه به شکل کنونی که بود بازسازی شد.
 
