زیرساختهای فرهنگی و دینی جامعه باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار مسئولان امور بانوان و خانواده مازندران در ساری با اشاره به اهمیت و جایگاه بانوان در دین مبین اسلام گفت: دین اسلام همواره جایگاه رفیعی را برای بانوان در نظر گرفته است.

وی با تأکید رعایت عفاف و حجاب از سوی دین اسلام برای بانوان را نشان دهنده جایگاه رفیع آنان در اسلام دانست و افزود: بانوان باید با رعایت حجاب اسلامی جایگاهی را شریعت محمدی برای آنها تعیین کرده را حفظ کنند.

امام جمعه ساری به تلاش دشمنان نظام اسلامی برای ترویج بی بندوباری و تقویت فرهنگ برهنگی درجامعه ی اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: امروز استکبار جهانی از هر حربه ای برای ترویج فرهنگ غربی در جامعه اسلامی استفاده می کند.

آیت الله طبرسی تقویت ایمان، تقوا و بصیرت را مهم‌ترین عامل برای خنثی کردن توطئه های فرهنگی دشمنان دانست و تصریح کرد: همه متولیان دینی و فرهنگی باید با پر کردن خلأ دینی و فرهنگی در جامعه توطئه های فرهنگی دشمن را خنثی کنند.

نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری توجه به مقوله عفاف و حجاب را یک امر ضروری و بسیار مهم دانست و بیان داشت: رعایت حجاب اسلامی باید در همه سطوح جامعه اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و اجرایی شود و نباید به این مقوله مهم به صورت مقطعی نگاه شود.

امام جمعه ساری با تأکید بر این‌که دولت باید رعایت حجاب سلامی را از کارکنان خود آغاز کند، ادامه داد: اگر این موضوع بیشتر مورد توجه قرار گیرد دیگر اقشار جامعه نیز به تأسی ازاین افراد حجاب و عفاف اسلامی را رعایت می کنند.

طبرسی با بیان اینکه استراتژی دشمنان نظام اسلامی برای ترویج بی بندوباری و بد حجابی در جامعه اسلامی امروز وارد مرحله ی جدیدی شده است، ادامه داد: دشمنان با بهره گیری از تکنولوژی روز بی بندوباری و بی عفتی را در جوامع اسلامی ترویج می کنند که باید در این خصوص فکری شود.

وی ادامه داد: متولیان حوزه دین و فرهنگ باید با به ‌کارگیری نیروهای مجرب، متخصص و متعهد و برگزاری دوره های متعدد آموزشی فرهنگ عفاف و حجاب را در سطوح مختلف جامعه تقویت کنند.

نماینده ولی فقیه درمازندران تقویت باورهای دینی نسل جوان را در چنین شرایطی بسیار مهم دانست و ادامه داد: همین باورهای دینی و اعتقادی می تواند به عنوان سدی محکم در برابر هجمه های فرهنگی غرب ایستادگی کند.

وی ترویج و تقویت مبانی دینی و فرهنگی در جامعه را نیازمند فراهم بودن زیرساخت های لازم در کشور دانست و تصریح کرد: متولیان دینی و فرهنگی باید قبل از انجام هر برنامه ای شرایط را برای اجرای مناسب طرح ها فراهم کنند.

طبرسی خاطرنشان کرد: خانواده، جامعه و آموزش و پرورش نقش بسیار مؤثری در ترویج و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی دارند و با هماهنگی بین این سه نهاد، می توانیم به نتایج بسیار مطلوبی دست پیدا کنیم.