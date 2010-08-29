۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۷:۵۷

پیست اسکیت استاندارد در کرمانشاه راه اندازی می شود

کرمانشاه- خبرگزاری مهر: رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه گفت: برای اولین بار در استان کرمانشاه پیست استاندارد اسکیت در مجموعه ورزشی کارگران این شهر راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ایزد سیف اله پوربعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با مذاکراتی که با مدیر کل کار و امور اجتماعی صورت گرفته در آینده نزدیک پیست استاندارد اسکیت در مجموعه ورزشی کارگران کرمانشاه راه اندازی خواهد شد.

وی افزود:در گذشته ما مجبور بودیم فقط مسابقات و تورنمنت های استانی را در کرمانشاه و آن هم در پیست های غیر استاندارد  برگزار کنیم اما خوشبختانه با راه اندازی این پیست در کرمانشاه  آمادگی کامل را جهت میزبانی و برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی اسکیت نیز خواهیم داشت.

سیف الله پور تصریح کرد: با راه اندازی این پیست، اسکیت کرمانشاه مرکزیت غرب کشور را از آن خود خواهد کرد و آمادگی انجام رقابت های لیگ برتر اسکیت را نیز در کرمانشاه خواهیم داشت.

رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بیش از یک هزار نفر اسکیت باز دختر و پسر دارای کارت بیمه ورزشی در استان کرمانشاه وجود دارد که این آمار نسبت به سال گذشته رشد 100 درصدی داشته است.

