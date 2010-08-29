پیست اسکیت استاندارد در کرمانشاه راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، ایزد سیف اله پوربعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با مذاکراتی که با مدیر کل کار و امور اجتماعی صورت گرفته در آینده نزدیک پیست استاندارد اسکیت در مجموعه ورزشی کارگران کرمانشاه راه اندازی خواهد شد.

وی افزود:در گذشته ما مجبور بودیم فقط مسابقات و تورنمنت های استانی را در کرمانشاه و آن هم در پیست های غیر استاندارد برگزار کنیم اما خوشبختانه با راه اندازی این پیست در کرمانشاه آمادگی کامل را جهت میزبانی و برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی اسکیت نیز خواهیم داشت.

سیف الله پور تصریح کرد: با راه اندازی این پیست، اسکیت کرمانشاه مرکزیت غرب کشور را از آن خود خواهد کرد و آمادگی انجام رقابت های لیگ برتر اسکیت را نیز در کرمانشاه خواهیم داشت.

رئیس هیئت اسکیت استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: بیش از یک هزار نفر اسکیت باز دختر و پسر دارای کارت بیمه ورزشی در استان کرمانشاه وجود دارد که این آمار نسبت به سال گذشته رشد 100 درصدی داشته است.