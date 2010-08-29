36 پروژه شهرستان بدرلنگه به بهره بداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در بندرلنگه، 4 پروژه مهم عمرانی و آموزشی با حضور معاون برنامه ریزی استانداری، فرماندارشهرستان بندرلنگه، مدیرکل راه و ترابری استان هرمزگان، رئیس تربیت بدنی بندرلنگه و سایر مسئولان استانی در مناطق مختلف بندرلنگه افتتاح شد.

فازدوم پروژه عمرانی لوله گذاری

فاز دوم پروژه عمرانی لوله گذاری مجتمع تدل تا لمزان به طول 22 کیلومتر از سال 87 با اعتباری بالغ بر 900میلیون تومان از محل اعتبارات استانی تامین شده آغاز به کار کرده در هفته دولت امسال افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

فرماندارشهرستان بندرلنگه در مراسم افتتاحیه این طرح گفت: فاز دوم این پروژه جهت آبرسانی به روستا‌هایمنطقه با مدیریت شرکت آب و فاضلاب روستایی طراحی و در حال اجرا می باشد.

محمد نور فردی بیان کرد: این پروژه با استقبال مردم منطقه مواجه شده است تا جایی که 50 درصد کار ساخت کانال و اتصالات این پروژه را مردم روستا‌های منطقه انجام دادند و باقی کار ساخت و ساز آن را دولت به دوش داشته است.

وی در خصوص دیگر طرح‌های این منطقه گفت: هزار و 200 میلیارد ریال برای جایگاه سوخت رسانی هواپیما ، 300 میلیون ریال در امر ورزش ،‌ 900 میلیون ریال در امر راه روستایی و باز سازی موتورخانه با همکاری دهداری تدل از دیگر طرح‌های اجرایی که در این هفته انجام شده می باشد.

فرماندار بندرلنگه در پایان گفت: شهرستان بندرلنگه 36پروژه در دست افتتاح دارد که اعتبارات آن بالغ بر 33 میلیارد تومان است.

افتتاحیه راه روستایی حرا

پروژه راه روستایی حرا به طول پنج کیلومتر و عرض شش متر با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان از ابتدای سال 88 آغاز شده و با افتتاح آن 73 خانوار روستایی از مزایای آن بهره مند خواهند شد بوده است.

مدیرکل راه و ترابری هرمزگان در مراسم افتتاح این طرح عمرانی گفت: در هفته دولت امسال 46 پروژه با اعتباری بالغ بر 340میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی توضیح داد: از این تعداد 6 پروژه متعلق به راهداری با اعتباری بالغ بر 38 میلیارد ریال و 5 کیلومتر به عنوان جاده آسفالته در نظر گرفته شده است.

افتتاحیه راه روستایی گریز

کار ساخت این پروژه از سال 86 شروع شده است و 9 میلیارد ریال اعتبار را به خود اختصاص داده و پیش بینی می شود 616 خانوار از آن استفاده کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری هرمزگان در مرام افتتاح این طرح گفت : درهفته دولت 14پروژه آبرسانی اجرا می شود و 37 روستا با 3486 خانوار از خدمات آن بهره مند می شوند اعتبار هزینه شده برای این طرح ‌ها56 میلیارد ریال می باشد.

ناطق در مورد پروژه راه روستایی گریز به زیارت تا چاه عبدالرحمان بیان کرد: این پروژه با طول 10 کیلومتر و عرض 6 متر با 80دستگاه آبنما و ابنیه فنی به مرحله اجرایی رسیده.

افتتاح سالن 1200نفری بندرلنگه

پروژه سالن 1200نفر بندرلنگهدارای 255متر مربع زیربنا است و700 میلیون تومان از اعتبارات استانی ر به خود اختصاص داده است.

رئیس تربیت بدنی شهرستان بندرلنگه در مراسم افتتاح این طرح گفت: ساخت این پروژه در شهریورماه سال 84 آغاز شده بود که متاسفانه به دلیل کمبود اعتبار در سال 86 تا 87 این پروژه راکد مانده است.

وی بیان کرد: میزان پیشرفت این پروژه در سال87 50 درصد بوده است و و باقی هزینه‌های آن از طریق جذب سرمایه صورت گرفته.