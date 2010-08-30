آندرانیک تیموریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: قصد دارم تا ماه ژانویه (دی ماه) سال جاری در یکی از تیم های لیگ برتر ایران بازی کنم و در صورت مساعد شدن شرایط انتقالم، به تیم بلکبرن انگلیس برگردم.

وی افزود: با چند تیم لیگ برتری ایران مذاکره داشته ام ولی ترجیح می دهم تا زمان نهایی نشدن این مذاکره نامی از این تیم ها برده نشود چرا که ممکن است حاشیه هایی در خصوص این انتقال ایجاد شود.

ملی پوشان فوتبال کشورمان افزود: حدود 10 روز است که به ایران بازگشته ام و خوشبختانه از نظر بدنی در شرایط بسیار خوبی قرار دارم و با آمادگی کامل در خدمت تیم ملی برای رویارویی با دو دیدار تدارکاتی تیم ملی مقابل چین و کره جنوبی خواهم بود.

وی در مورد دعوت نشدنش به اردوهای قبلی تیم ملی گفت: من تنها دیدار تدارکاتی مقابل ارمنستان را از دست دادم چرا که شرایط قراردادی ام با باشگاه بلکبرن به گونه ای بود که در نمی توانستم در این دیدار تدارکاتی تیم ملی را همراهی کنم.

تیموریان در خصوص شرایط اردویی تیم ملی در آستانه سفر به شرق آسیا گفت: بازیکنان دعوت شده بسیار با انگیزه اند اما احساس می کنم به خاطر فشردگی بازی های لیگ تا حدودی با خستگی روبرو هستند اما کادر فنی تیم ملی تلاش دارد تا با ریکاوری و تمرینات سبک تیم را به آمادگی بدنی لازم نزدیک کند.

هافبک تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص اینکه ایران تا چه اندازه برای قهرمانی در جام ملت های آسیا شانس دارد گفت: من اعتقادی به شانس ندارم بلکه اعتقاد دارم ما بهترین تیم آسیا را داریم که می تواند در جام ملت ها با نمایشی خیره کننده به عنوان قهرمانی دست یابد. ما باید تنها با کار زیاد و رسیدن به هماهنگی لازم تیم رویایی جام ملت های اسیایی شویم.

تیم ملی فوتبال کشورمان که خود را برای حضور در جام ملت‌های 2011 قطر آماده می‌کند، روز 12 شهریورماه در شهر ژنگژو برابر تیم ملی چین به میدان می رود و روز 16 شهریورماه هم در سئول با تیم کره جنوبی دیدار می‌کند.