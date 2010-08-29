20 ایستگاه تلویزیونی در مازندران به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی مدیرکل صداوسیمای مازندران عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برای راه اندازی ایستگاه های جدید تلویزیونی در شهرستانهای نکا، بهشهر، سوادکوه، آمل، نور، چالوس، تنکابن، رامسر، ساری 800 میلیون تومان از محل اعتبارات سفر دولت به مازندران هزینه شد.

وی اظهارداشت: با افتتاح این ایستگاهه ای جدید تلویزیونی، به شبکه های موجود درسراسراستان، 47 شبکه افزوده می شود.

حمیدی همچنین از افزایش شبکه ها در30 ایستگاه دیگررادیویی و تلویزیونی با هزینه ای بالغ بر300 میلیون تومان از محل اعتبارات سازمان صداوسیما در هفته دولت در این استان خبر داد.

مدیر کل صدا و سیمای مازندران گفت: با افزایش 72 شبکه در 30 ایستگاه رادیویی و تلویزیونی، مجموع شبکه ها دراستان مازندران به 119 شبکه می رسد.



