آیت الله احمدى فقیه یزدی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، وی از شاگردان حضرات آیات گلپایگانى، اراکى، محقّق، فکور، حاج شیخ مرتضى حایرى، طباطبایى سلطانى بروجردى، بهاءالدّینى و میرزا هاشم آملى به شمار می‌رفت.



این عالم ربانی همواره از حامیان نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی ایران بود و خود و خانواده‌اش دارای سوابق مبارزاتی هستند.



بانوی عالمه و مجتهده، زهره صفاتی همسر ایشان نیز از محققان و مدرسان حوزه علمیه به شمار می‌رود.



مرحوم احمدى فقیه ، بر اساس سیادت مادرشان ، به « حاج میرزا محمد حسن » مشهور بود.



البته در باره‌ اجداد پدرشان نیز گفته شده که آنان از سادات بوده‌اند و از بحرین به ایران تبعید شده‌اند و یا مهاجرت کرده‌اند و براى رعایت مصالحى، مانند حفظ جان‌شان، عمامه سفید بر سر بسته‌اند.



وی از ابتداى نهضت اسلامى، همواره با حضرت امام خمینى(ره) هم‌گام بود و در تحقّق آرمان‌هاى ایشان، تلاشِ نیکو داشتند و در پی این فعالیت‌ سیاسی به همراه همسر و بعضى از فرزندان‌شان از سوى ساواک دستگیر و زندانى ‌شد.



براى تحکیم اهداف علمى و فقهى و خدمت به انقلاب اسلامى، فعالیّت وی بُعدِ تازه‌اى را به خود مى‌گیرد و به خارج از کشور مسافرت مى‌کند و در کنار پیر و مُرادش ، حضرت امام خمینى مشغول خدمت مى‌گردد.



در سنگر امام جمعه



با سرنگونى رژیم دو‌هزار و پانصد ساله‌ی شاهنشاهى، و با توجه به ضرورت‌هاى اوّل انقلاب، وی بعضى از امور نظام اسلامى را مانند امامت جمعه بر عهده گرفت ، اما هیچ‌گاه از تحقیق و تدریس و تربیت شاگرد ، غفلت نکرد ، لذا پس از منصوب‌شدن به امامت جمعه‌ بروجرد ، در مدرسه‌ بحـرالعلوم ـ که مدّتى پایگاه مرحوم آیت الله العظمى بروجردى(قدس سره) و دیگرفقیهان بوده ـ درس خارج فقه و اصول را شروع کرد.



دفاع مقدس



در طول دفاع مقدس، آن مرحوم براى انجام‌دادن برنامه‌هاى صحیح شرعى، مانند برپایى مراسم تبیین دعا و زیارت و اقامه نماز جماعت، بویژه امامت نماز جمعه در سنگر و رفع نیازهاى مادى و معنوى جبهه، کوشا بود و حضور فعّال داشت.



تدریس و پرورش فضلا



مرحوم احمدی فقیه چه پیش از پیروزى انقلاب اسلامى و چه پس از آن، همواره به عنوان یکى از اساتید صاحب‌نظر و مبتکر و موفّق حوزه، مطرح بود.



وی‌ توفیق پیدا کرد به تدریس خارج مباحث قرآنى ، بویژه احکام‌القرآن و چندین دوره اصول تفریعى و پاره‌ای از کتاب‌های فقهی با اشاره به مسائل جدید و مقایسه با قانون مدنى و عرفان و فلسفه و کلام و بعضى از مباحث هیئت بپردازد.



از جمله‌ی تلاش‌های آن مرحوم در مقام استادی، مراقبت ویژه از برخی از نخبگان حوزه بود که اینک بعضى از آنان، به تدریس درس خارج و یا سطح مشغول‌اند و در بین آنان افرادى هستند که به مقام اجتهاد و بلکه اِفتاء رسیده‌اند.

