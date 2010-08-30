سید مهدی رحمتی دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال سپاهان با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود: فوتبال بالا و پایین زیاد دارد و تصور می کنم در دیدار مقابل استقلال روز خوب ما نبود و نباید چنین شکست سنگینی آن هم با دریافت چهار گل را متحمل می شدیم.

رحمتی در مورد انتقادهایی که نسبت به عملکرد ضعیف او در دیدار مقابل استقلال مطرح شده است، گفت: من به غیر از گل چهارم که نورافکن‌های ورزشگاه مانع از دید صحیحم نسبت به حرکت توپ شد، روی سایر گل‌ها مقصر صددرصد نبودم و اعتقاد دارم ضعف دفاع تیمی ما باعث شد این گل‌ها را دریافت کنیم.

وی در مورد حاشیه‌های به وجود آمده پس از این شکست، گفت: ما سال گذشته هم به استقلال باختیم اما این اندازه روی این شکست بزرگنمایی نشد آخر فصل هم همه دیدند با اختلاف چند امتیاز قهرمان لیگ برتر شدیم اما نمی دانم چرا عده‌ای تلاش می کنند تا این شکست را تا این اندازه بزرگ جلوه دهند.

دروازه بان سپاهان اضافه کرد: از خود من به گونه‌ای انتقاد می کنند که انگار من همان دروازه بانی نیستیم که هفته قبل مقابل پاس همدان ستاره سپاهان شده بودم.

رحمتی افزود: متاسفانه در بین دو نیمه بازی استقلال - سپاهان اتفاقاتی داخل رختکن رخ داد که در حال حاضر نمی خواهم آنها را بازگو کنم چرا که اعتقاد دارم بازگو کردن آنها باعث می شود به حاشیه‌های تیم دامن زده شود اما مطمئن باشید زمانی که سپاهان از بحران خارج شد و به روزهای اوج خود بازگشت این اتفاقات را بازگو خواهم کرد.

وی در مورد جریانی که برای حذف قلعه نویی از سپاهان تلاش می کند، گفت: مطمئن باشید بازیکنانی که با قلعه نویی قهرمان ایران شده‌اند چنین کاری نمی کنند و آخرت خود را به دنیا نخواهند فروخت. من به عنوان یک بازیکن اطلاعی از اتفاقات داخل سپاهان ندارم و تنها تلاش می کنم تا به عنوان یک بازیکن برای باشگاهم افتخارآفرین باشم.

ملی پوش فوتبال کشورمان در بخش دیگری از سخنان خود در مورد حضور دائمی و تضمین شده‌اش درون دروازه تیم ملی گفت: عنوان می شود به خاطر اینکه من رقیب ندارم دروازه‌بان فیکس تیم ملی هستم در حالی که اگر به کارنامه سه سال گذشته من نگاه کنید در طول این سال‌ها بهترین عملکرد را در تیم ملی داشته‌ام و قطعا اعتماد کادر فنی به من بی دلیل نیست. من همواره تلاش کرده‌ام تا با تلاش و آمادگی‌ام کادر فنی را برای حضور در درون دروازه تیم ملی متقاعد کنم و اینکه گفته می شود رقیب نزدیکی در فوتبال ایران ندارم نمی تواند ادعای درستی باشد.

وی در خصوص دیدار تدارکاتی مقابل تیم های ملی چین و کره جنوبی گفت: این دو دیدار می تواند محک خوبی برای تیم ملی باشد و به شناسایی نقاط ضعف تیم ملی برای دیدارهای جام ملت‌های آسیا کمک کند.

رحمتی یادآور شد: دیدار مقابل تیم ملی کره جنوبی قطعا یکی از دیدارهای سنگین و پرفشار تیم ملی خواهد بود اما تلاش خواهیم کرد با ارائه فوتبالی ایرانی دل مردم را شاد کنیم.