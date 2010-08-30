حلیم کوتی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز میانگین عملکرد سیب در استان را هشت تن در هر هکتار اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود امسال 363 تن سیب از باغات استان برداشت شود.

کوتی شهرهای ایذه و دهدز را از مناطق عمده کشت سیب در استان برشمرد و اظهار داشت: برداشت سیب در استان تا یک ماه آینده ادامه دارد.



وی نوع گلدن، قرمز و گلاب را از انواع گونه های کشت شده در باغات سیب استان برشمرد و گفت: سال گذشته 345 تن سیب از باغات استان برداشت و روانه بازار شده است.



مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان همچنین از آغاز برداشت محصول گردو از سطح 487 هکتار از باغات استان خوزستان خبر داد و تصریح کرد: پیش بینی می شود امسال یک هزار و 370 تن گردو از باغات استان برداشت و روانه بازار شود.



کوتی شهرستانهای ایذه، باغملک و اندیکا را از مناطق عمده کشت گردو در استان برشمرد و گفت: بخشی از گردوی تولید شده در استان به سایر استان ها صادر می شود.



وی میانگین عملکرد گردو در استان را 3.8 تن در هر هکتار اعلام کرد و افزود: سال گذشته یک هزار و 305 تن گردو در استان خوزستان تولید شده است.

