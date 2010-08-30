احمد حسین پوری شهردار سراب در گفتگو با خبرنگار مهر در سراب، در خصوص دلیل تخریب این بنا به مهر گفت: این بنا از خانه های قدیمی و در حال استهلاک داخل شهر است و هر آن احتمال فرو ریختن بخشی از آن می رفت.

وی افزود: از آنجائیکه طبق بند 14ماده 55قانون شهرداری ها وظیفه ذاتی، برای رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی شهر بر عهده شهرداری نهاده شده است، شهرداری سراب پس از کسب نظر مسئول فنی در مورد خطر ساز بودن این بنا و اعلام تذکرات قانونی به وراث راسا جهت تخریب و رفع خطر از مردم اقدام کرده است.

سبک معماری و آجرهای این خانه نشان از قدمت آن دارد

احمد حسین پوری با رد اقدام غیر قانونی در این مورد افزود: شهرداری اطلاعی از اینکه محل مورد نظر تحت نظر میراث فرهنگی بود نداشته و اگر این بنا تحت نظر میراث فرهنگی بود حتما به شهرداری اطلاع داده می شد ضمن اینکه این امر رافع مسئولیت در برابر خطرات جانی احتمالی این بنای در حال استهلاک نیست.

شهردار سراب همچنین بیان کرد: قانونگذار نیاز به اخذ مجوز از سایر ارگانها را برای رفع خطر از معابر عمومی و کوچه ها لازم ندانسته است.

وی اظهار امیدواری کرد وارثان این خانه تاریخی نسبت به ثبت ملی باقیمانده آن اقدامات قانونی را انجام دهند تا این ساختمان تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد.

رحمان خاطری دادستان سراب نیز که مجوز تخریب بخشی از این بنا را صادر کرده است گفت: شکایت های مختلفی از طرف اهالی محل به دفتر دادستانی رسیده بود که در آن اهالی احساس خطر می کردند که ریزش این ساختمان موجب زیان جانی شود بنابراین دادستانی از شهرداری سراب خواست تا با عمل به وظیفه قانونی خود نگرانی شهروندان را برطرف کند و علت آسیب دیدن بخشهایی از درون بنا نیز سست بودن ساختمان بوده است .

بقایای خانه تخریب شده حیدر شفیعی در سراب

دادستان سراب وقوع هرگونه اقدام خلاف قانون را در این مورد رد کرد.

پروین دخت شفیعی از وراث قانونی این ساختمان معتقد است که عدم ثبت یک بنا توسط میراث فرهنگی نمی تواند و نیاید دلیلی بر حذف اثر تاریخی با قدمت 130سال از چیدمان شهری باشد .

وی آمادگی وراث خانه قدیمی شفیعی برای همکاری با سازمان میراث فرهنگی برای ثبت این اثر را اعلام کرد.

به نظر می رسد همچنان بین دیدگاه شهرداری و میراث فرهنگی در مورد یک بنای قدیمی اختلاف نظر وجود داشته و این موضوع موجب بروز مشکلاتی جدی در این عرصه شده است. شهرداری معمولا یک اثر قدیمی را بنائی فرسوده می خواند حال اینکه آن ساختمان می تواند اثری تاریخی باشد.

از سوی دیگر آیا اینکه یک ساختمان قدیمی و تاریخی به خاطر ثبت نشدن در فهرست آثار ملی می تواند آماج تخریب نهادهای مختلف قرار گیرد سئوالی است که باید جوابش را در وجدان خود جستجو کنیم.