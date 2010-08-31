خطر سیل در کمین ساکنان 50 روستای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، طبق مصوبه سفر اول ریاست جمهوری 50 روستای در معرض خطر حوادث طبیعی استان گلستان مورد مطالعه مشاور و کارشناس قرار گرفته است و براساس این طرح 14 روستا باید جابجا شوند و در 36 روستا نیز باید طرحهای ایمن سازی اجرا شود.

روستای قرناوه مراوه تپه از جمله روستاهای پرخطر گلستان است که در طرح کوچ به منطقه امن، قرار دارد و اگر این طرح اجرا می شد، "سمیه" دختر 17 ساله ترکمن که به همراه خانواده اش گرفتار سیل شد، اکنون زنده بود.

"سمیه ممی زاده " دختر 17 ساله ترکمن از اهالی روستای قرناوه شهرستان مراوه تپه به همراه خانواده اش در حادثه سیل شنبه هفته جاری جانش را از دست داد.

اگرچه " منجوق آتدی " رسم دختران ترکمن برای ازدواج است و هر یک از دختران، به نوبت منجوق خود را از کاسه بیرون می آورند و بخت و اقبالشان مشخص می شود اما سیل منجوق سمیه را با خود برد.

سمیه به همراه " آق اویلی " و " رمضان" پدر و برادرش قربانی سیلی شدند که این امر محرومیت را بر پیکره روستای قرناوه داغ کرده است.

ریسک بالای زندگی در 14 روستای گلستان

علاوه بر روستای قرناوه 13 روستای دیگر گلستان نیز در معرض حوادث هستند و خطر جان و مال اهالی این روستاها را تهدید می کند و برای پیشگیری از بروز چنین حوادثی، طرح کوچ و جابجایی مناطق پرخطر گلستان باید تسریع یابد.

شکست طرح جابجایی در برخی روستاها

به تاکید مسئولان گلستان با توجه به خطراتی که ساکنان روستاهای در معرض خطر را تهدید می‌کند، تشکیل کمیسیون‌های مربوط برای رفع موانع احتمالی این طرح ضروری است و دستگاه های اجرایی باید هر چه سریعتر پاسخ استعلامهای بنیاد مسکن را بدهند.

مشکلات اجتماعی، نارضایتی از تسهیلات اعطایی، نارضایتی از زمین و امکانات اعطایی در مناطق جدید موجب شد که تا اهالی برخی روستاهای در معرض خطر گلستان از طرح جابجایی به مناطق امن استقبال نکنند و این طرح در برخی روستاها با شکست مواجه شده است.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان با اشاره به طرح جابجایی کامل 14 روستای در معرض خطر گلستان گفت: این روستاها یا در معرض سیل و یا در معرض رانش زمین هستند و باید به فوریت به مناطق امن منتقل شوند.

رسول حسام در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از مجموع 14 روستایی که باید بصورت کامل جابجا شوند، دو روستا در طرح ایمن سازی قرار گرفت و اقداماتی در این زمینه در دست انجام است.

وی اظهار داشت: از مجموع 12 روستایی که باید منتقل و جابجا شوند، برخی اهالی شش روستا در این مناطق حاضر به کوچ و جابجایی نیستند.

وی خاطرنشان کرد: در این روستاها برخی اهالی موافق طرح هستند ولی برخی دیگر با اجرای آن مخالفت می کنند و راضی به جابجایی نیستند.

به گفته حسام، به عنوان نمونه تمامی اهالی روستای " حاجی آباد " آزادشهر مخالف طرح جابجایی به منطقه امن هستند و برای این مخالفت دلایل خاص خود را دارند.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان بیان داشت: در طرح جابجایی روستاهای در معرض خطر سعی می شود تا در مجاورت روستا، مکان جدیدی برای سکونت اهالی تهیه و امکانات و خدمات در آن فراهم شود.

وی یادآور شد: برای اجرای این طرح بطور معمول و براساس شرایط به هر خانوار روستایی در سایت و مکان جدید بین 300 متر مربع و بیش از آن زمین و مجوزهای لازم نیز برای ساخت مسکن داده می شود.

حسام گفت: همچنین برای خانوارهای فرعی نیز در سایتهای جدید تدابیری اتخاذ شد و به خانوارهای اصلی اجازه ساخت واحدهای دو طبقه مسکن داده شده است.

وی با بیان اینکه به ازای ساخت هر واحد مسکونی در مناطق جدید به هر متقاضی 15 میلیون ریال تسهیلات بلاعوض پرداخت و بقیه تسهیلات نیز با نرخ کم و بازپرداخت 12 ساله ارائه می شود، عنوان کرد: برخی از اهالی روستاهایی که مخالف این طرح هستند، تقاضا دارند که به نسبت ملک شان در روستای قبلی در سایت جدید نیز به آنها زمین داده شود.

مشارکت مردم لازمه اجرای طرح

وی افزود: همچنین این عده تمایل دارند که دولت برایشان مسکن بسازد و کلید را به آنها تحویل دهد و تمامی تسهیلات بصورت بلاعوض باشد.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان گفت: همچنین برخی اهالی روستاهای در معرض خطر تقاضا دارند که دولت برای آنها در شهر مسکن بسازد و حاضر به کوچ به مناطق امن در حاشیه روستای قبلی نیستند.

وی به حادثه بروز سیل در روستای قرناوه و کشته شدن سه نفر از اهالی روستا اشاره و خاطرنشان کرد: این روستا از جمله روستاهایی است که در معرض خطر قرار دارد و باید اهالی آن به جای امن جابجا شوند.

وی اظهار داشت: از دیگر روستاهایی که باید جابجایی کامل در آن صورت گیرد، روستای " بزاق آباد " گنبد کاووس است که در این روستا و چند روستای دیگر زمین مورد نیاز تهیه شد و ساخت و ساز در مناطق جدید در حال اجراست.

حسام، هدف از اجرای طرح جابجایی روستاهای در معرض خطر را حفظ جان مردم در برابر حوادث بیان و تاکید کرد: همراهی و مشارکت مردم موجب تسریع در اجرای این طرح خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران گلستان بیان داشت: اگر مردم همکاری کنند و محدودیتهای اعتباری این طرح نیز برطرف شود، آمادگی برای اجرای زودتر این طرح در استان وجود دارد.

وی گفت: پیگیری های لازم از سوی استاندار و دیگر مسئولان استان برای تامین اعتبارات مورد نیاز این طرح شده است و مسئله اصلی در حال حاضر مشارکت مردم است.

به هر روی هر ساله خسارتهای زیادی در گلستان روی می دهد که درصد قابل توجهی از این حوادث در روستاهای در معرض خطر از جمله سیل و رانش زمین است، بنابراین باید به گونه ای عمل شود تا شمار خسارت این حادثه طبیعی کاهش یابد.

طرح جابجایی و ایمن سازی مناطق سکونتگاهی در معرض بحران از طرحهای موثر برای مقابله با بحرانهای احتمالی است که باید با اجرای طرحهای هدفمند و اصولی موانع فراروی رفع تا دیگر شاهد سیاه بخت شدن نوعروسانی مانند "سمیه" نباشیم.



طبق آمار 700 روستا از مجموع هزار روستای گلستان در معرض بروز سیل قرار دارند پس می طلبد تا مسئولان چاره ای اساسی اندیشیده و مردم در راستای اجرای برنامه های دولت همکاری کنند.