به گزارش خبرنگار مهر در بومهن، عصر دوشنبه مراسم گلریزانی به میزبانی شهردار و شورای شهر بومهن و با حضور مسئولان محلی بخش مرکزی تهران در این شهرستان برگزار شد که طی آن مبلغ 46 میلیون و 770 هزار تومان برای کمک به آزادی زندانیان بخش مرکزی تهران جمع آوری شد.

در این مراسم گلریزان امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی گفت: گرفتار شدن بسیاری از این زندانیان به حکم قانون یکسان، اما ناخواسته رخ داده و کانون گرم برخی از این خانواده ها در خطر فروپاشی قرار دارد.

امام جمعه شهرهای پردیس، بومهن، رودهن و آبعلی در این مراسم طی سخنانی خاطرنشان کرد: معمولا واژه جشن را در خصوص اینگونه گردهمایی ها به کار می برند اما به جهت قرار گرفتن در آستانه شب های قدر و روزهای شهادت مولای متقیان علی(ع) استفاده از عنوان مراسم بهتر است.

حجت الاسلام محمدرضا اسماعیلی ادامه داد: امشب، شب "برات" است و خانواده بسیاری از زندانیانی که ناخواسته و به سبب جرایمی همچون تصادفات رانندگی و مشکلات اقتصادی گرفتار شده اند چشم براه همین همیاری خیرین هستند.

این مسئول با بیان اینکه بسیاری از زندانیان یاد شده نان آور خانواده های خود محسوب می شود، عنوان کرد: بسیاری از زندانیان مذکور در مسیر کسب و کار و تهیه مایهتاج زندگی روزانه خانواده خود در بند هستند و این امر موجب در خطر افتادن آبروی این افراد شده است.

وی زندگی خانوادگی برخی از زندانیان جرایم فوق را در خطر فروپاشی دانست و اظهار داشت: گرفتار شدن بسیاری از این افراد به حکم قانون یکسان، اما ناخواسته رخ داده و کانون گرم برخی از این خانواده ها به سبب موارد مذکور در خطر فروپاشی قرار دارد و امروز کمک خیرین می تواند به حفظ نهاد مقدس خانواده کمک شایانی محسوب شود.

در پایان این مراسم شهرداری و شورای شهر پردیس، شهرداری و شورای شهر بومهن و شرکت عمران شهر جدید پردیس به ترتیب شش، پنج و سه میلیون تومان را به منظور آزادی این زندانیان اختصاص دادند.

بخش مرکزی تهران با مساحتی بالغ بر 1378 کیلومتر مربع بر اساس مصوبه هیات وزیران از 55 آبادی، روستا، نواحی کارگاهی و مناطق زراعی و دو شهر پردیس و بومهن تشکیل شده و محدوده جغرافیایی آن از روستای تلو در سرخه حسار آغاز و تا انتهای شهر بومهن ادامه می یابد.

این بخش 200 هزار نفری با شهرهایی همچون رودهن از شهرستان دماوند، لواسانات از شهرستان شمیرانات و ده مسگرآباد از شهرستان پاکدشت دارای مرز مشترک است.