به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیر کل راه و ترابری استان ایلام صبح دوشنبه در بازدید از این طرح اظهار داشت: این پروژه که از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری شروع شده هم اکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رضا سلیمانی افزود: طول این پروژه چهار کیلومتر و شامل 13 دستگاه پل دو تا هشت متری و 200 هزار مترمکعب خاکبرداری و خاکریزی است.

وی ادامه داد: تاکنون برای اجرای آن پنج میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرکل راه استان ایلام یادآور شد: بهره برداری از این پروژه ضمن کاهش مسیر ایلام به دهلران، افزایش ایمنی در تردد، صرفه جویی در مصرف سوخت، کاهش استهلاک وسایط نقلیه و تسهیل در تردد و ترانزیت کالا و سوخت از استان ایلام و استانهای همجوار به مرز عراق را به دنبال دارد.