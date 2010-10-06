گردشگری خزر؛ ثروتی رهاشده

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، سفرهای دریایی و گردشگری ساحلی از جذاب ‌ترین سفرهای تفریحی و سیاحتی است که در کشورهای ساحلی و حتی کشورهای بدون دریا طرفداران فراوانی دارد.

بر خلاف ایران، کشورهایی وجود دارند که به رغم داشتن نوار ساحلی محدود توانسته ‌اند در جذب توریست و توسعه سفرهای دریایی موفق عمل کنند.

بسیاری از کشورها حتی به اندازه یکی از استانهای ایران دارای جاذبه گردشگری نیستند با این وجود توانسته ‌اند با شناخت موقعیت و ظرفیتهای ساحلی و دریایی خود درتوسعه و گسترش این صنعت به خوبی وارد عمل شوند.

با توجه به شرایط فرهنگی، اجتماعی و جاذبه ‌های گردشگری هنوز راهکار مناسبی برای جذب گردشگر و توسعه گردشگری دریایی در کشور اتخاذ نشده است.

ایجاد انگیزه و شناسایی جذابیتهای موجود و افزایش امکانات و سرمایه گذاری در این بخش می ‌تواند رکود در صنعت گردشگری دریایی را کاهش ‌دهد.

بدین ترتیب بخشهای نظیر شرکتهای کشتیرانی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دفاتر خدمات مسافرتی جهانگردی باید در این زمینه فعال‌تر عمل کرده و با نگاه نو جذابیتهای موجود در این بخش را توسعه و گسترش دهند.

در جوامع بشری امروزه توسعه گردشگری دریایی از نقش عمده و مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و ترویج فرهنگ میان ملتها برخوردار است.

شهرهای ساحلی استان گیلان به ویژه بندرانزلی به دلیل داشتن تالاب، سواحل بکر و موقعیت اقلیمی و جغرافیایی خاص از پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری به ویژه گردشگری دریایی بهره مندند که با انجام برنامه‌ ریزی صحیح برای استفاده بهینه از این ویژگیها می ‌توان نقش بسزایی در کاهش آمار بیکاری در کشور، استان و منطقه داشت.

استفاده بهینه ظرفیتهای دریای خزر نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری کلان

نماینده مردم بندر انزلی در مجلس گفت: دریای خزر یکی از ظرفیتهای مغفول مانده استان گیلان است که قابلیت سرمایه گذاری در عرصه ها مختلف گردشگری، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی را دارد که متاسفانه از این دریا خوب استفاده نمی شود.

حسن خسته بند در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای استفاده بهینه از این پهنه آبی باید برنامه ریزی صحیح انجام شود تا سرمایه گذاران با رغبت برای سرمایه گذاری در این منطقه حضور بهم رسانند و از این مواهب طبیعی به نحو مطلوب استفاده شود.

وی اظهار داشت: عدم بهره برداری از مواهب خدادادی در استان گیلان بیانگر ضعف برنامه ریزی و مدیریت است که باید فکر اساسی در این زمینه انجام شود.

نماینده انزلی همچنین گفت: در هر نقطه ‌ای که تجارت و کشتیرانی فعال است، گردشگری نیز از رونق بالایی برخوردار بوده که خوشبختانه بندرانزلی از این ویژگی بهره ‌مند است.

وی بیان داشت: با توجه به مزیتهای ممتاز گردشگری بندرانزلی همچون وجود دریای خزر و ساحل زیبا و تالاب بین ‌المللی باید برای فعال ‌سازی خط مسافری دریایی در این شهر بندری گامهای اساسی برداشت.

خسته بند متذکر شد: تبیین استراتژی ویژه برای جذب سرمایه ‌گذاران بخش گردشگری بویژه گردشگری دریایی و حمایت از بخش خصوصی تاثیر بسزایی در تسریع فعال ‌سازی این بخش دارد.

وی اظهار داشت: توسعه و گسترش حمل و نقل دریایی مسافر نیازمند حمایتهای ویژه همه‌ جانبه از سرمایه ‌گذاران بخش خصوصی در این حوزه است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه فعال کردن کشتی مسافری "میرزا کوچک" را فرصت خوبی برای راه‌ اندازی خط دریایی مسافری با کشورهای حاشیه خزر و پوشش استانهای شمالی عنوان کرد.

یک کارشناس مسائل گردشگری نیز در این ارتباط بر لزوم کسب جایگاه ویژه گردشگری دریایی در خزر تاکید کرد و گفت: برای تحقق این امر سرمایه ‌گذاری دراین بخش باید تشویق و موانع موجود بر سر راه فعالیت و استقرار کشتی‌ های مسافربری رفع شود.

محمد حسین جعفری اظهار داشت: برای توسعه گردشگری دریایی تسهیلات ارزان قیمت باید از سوی سازمان میراث فرهنگی و سازمان بنادر و دریانوردی در اختیار علاقه ‌مندان قرار گیرد.

وی درادامه بر ضرورت تخصیص اعتبارات ویژه برای توسعه گردشگری دریایی اعم ‌از ایجاد زیرساختها مانند ساخت اسکله و خرید و توسعه شناورها از سوی بخش خصوصی و همینطور تشکیل کارگروهی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، بنادر و کشتیرانی، شیلات و سایر ارگانهای مرتبط تاکید کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این مواهب الهی در استان نه تنها یک فرصت اقتصادی برای استان تلقی نمی شود شاید حتی یک تهدید برای اقتصاد استان تلقی شود.

این کارشناس مسائل گردشگری یادآور شد: توسعه گردشگری در هر سطحی به اقتصاد، اشتغال و جوامع محلی و بازار آن ناحیه و رونق بخشی گردشگری، هتلها و مراکز اقامتی و سایر مراکز خدماتی و بندر، فواید بسیار و ارزش افزوده زیادی خواهد داشت.

با این حال گیلان به رغم برخورداری از امتیازات ویژه دریایی از جایگاه مطلوبی در گردشگری دریایی برخوردار نیست از اینرو باید در خصوص توسعه گردشگری دریایی توجهی ویژه شود زیرا گردشگری دریایی سرآغاز توسعه گردشگری در استان گیلان است.

استاندار گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تائید مزیتهای فراوان مواهب طبیعی برای سرمایه گذاری و توسعه اظهار داشت: استان گیلان برای رسیدن به توسعه جامع و کامل و به عنوان استان برخوردار، تمامی ظرفیتهای لازم برای توسعه و آبادانی را دارد.

روح الله قهرمانی چابک با اشاره به اینکه برای توسعه فقط به پول و اعتبار نیاز نیست، افزود: داشتن فکر، ایده، باور و انگیزه از نیازهای اصلی توسعه است.

تقویت زیرساختهای گردشگری دریایی بیشترین دغدغه مسئولان گیلان

وی با اشاره به تقویت زیرساختهای استان ادامه داد: بحث تقویت زیرساختها بیشترین دغدغه استان است و باید ارتباطات جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی توسعه یابد.

با این وجود توریسم ساحلی از قدیمی ترین انواع گردشگریست، در ابتدای امر این فضاها، مختص افرادی بود که تنها برای دیدار از سواحل دریا مراجعه می کردند، اما در دهه های اخیر بازار گردشگری ساحلی اغلب ترکیبات متنوعی از انواع اقامت و استفاده گردشگران به ویژه در طول تابستان تقاضا کرده و با رقابتی فزاینده خواستار سرمایه گذاری های عمده در زمینه زیرساختها و ایجاد تسهیلات و حفاظت منابع طبیعی اعم از دریا، سواحل، تالابها و سایر میراث طبیعی است.

در حقیقت زمان ارضای گردشگر ساحلی، تنها با عواملی چون خورشید، دریا و ماسه سپری شده و گردشگر مدرن امروزی در جستجوی فعالیتها و تجربیات متفاوتی از فعالیتهای ورزشی، تفریحی، فرهنگی و میراث طبیعی وسایر مولفه هاست.

از میان تمام فعالیتهایی که در مناطق ساحلی انجام می گیرند، هیچکدام از نظر گستردگی و تنوع به اندازه مبحث توریسم و تفریحات ساحلی نیست، بطوریکه طبیعت پویای این بخش و وسعت تقاضا، اغلب طرحهای مربوط را در زمره طرحهای ملی و منطقه ای قرار می دهد و تمامی سواحل بصورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرند.

یک توریست در این خصوص گفت: دریا و سواحل آن با داشتن جاذبه های خاص طبیعی از دیرباز مورد توجه گردشگران قرار گرفته و به عنوان مقصدی برای گذران اوقات فراغت با انگیزه تفریح و استراحت انتخاب و از سویی در فصول مختلف سال به ویژه تابستان تعداد زیادی از گردشگران و مسافران را پذیراست.

علی محمدی افزود: به دلیل روند رو به رشد توسعه ماشینیزم، تمایل مردم به سفر و گذران اوقات فراغت، روز به روز افزایش می یابد و در این میان دریا به عنوان یکی از اولین انتخابهای گردشگران مطرح است.

دستیابی به توسعه پایدار گردشگری ساحلی نیازمند مدیریت صحیح از سوی نیروهای متخصص است

وی ادامه داد: برای دستیابی به توسعه پایدار گردشگری ساحلی نیازمند ایجاد امکانات، تسهیلات و انجام تبلیغات، برای شناساندن چگونگی دستیابی و استفاده سالم و بهینه از دریا با مدیریت و کنترل صحیح از سوی نیروهای متخصص است.

این گردشگر همچنین بر این باور است، برگزاری تورهای غواصی‌، برگزاری مسابقات ورزشی آبی در سواحل کشور، فروش صنایع دستی، پرواز بادبادکها، جشنواره های ساخت مجسمه های شنی و نقاشی غروب دریا، والیبال ساحلی، ماهیگیری و... می ‌تواند توریسم دریایی را رونق دهد.

به هر حال قابلیتهای دریا در بخش گردشگری یکی از فرصتهای اساسی برای تحول اقتصادی استان است و از این اینرو سرمایه گذاری در سواحل با هدف ایجاد انگیزه و جذابیت برای اقامت مسافران و گردشگران می تواند، سهم قابل توجهی در ایجاد اشتغال نیز داشته باشد البته برای تحقق این موضوع، تدوین قانونی جامع برای ملی کردن دریا و ایجاد مدیریت یکپارچه سازی برای ارائه خدمات مناسب به مسافران و گردشگران ضروریست.