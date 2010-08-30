به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس این همایش را در روزهای 27 و 28 شهریور ماه جاری در محل گنجینه اسناد ملی برگزار می کند.

همایش پژوهشی اسناد دفاع مقدس، پنجمین همایش علمی-پژوهشی پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس است که به موضوعات تخصصی در حوزه جنگ تحمیلی می پردازد.

این همایش با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی، صدا و سیما، مرکز پژوهش و اسناد نهاد ریاست جمهوری، بنیاد شهید، وزارت امور خارجه، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرکز بررسی اسناد تاریخی برگزار می شود.

همچنین در حاشیه این همایش، نمایشگاه تخصصی اسناد دفاع مقدس با حضور نهادهای متولی اسناد برگزار می شود.