نتانیاهو تعهد توقف شهرک سازی را منکر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "بنیامین نتانیاهو" که عصر روز گذشته در جمع اعضای حزب لیکود صحبت می کرد در ادامه افزود: هیچگاه به آمریکا وعده نداده ام که طرح توقف شهرک سازی ها را ادامه می دهم.

وی در ادامه گفت: من فقط به آمریکا گفته ام که موضوع شهرک سازی نیز در کنار موضوعات دیگر مورد بحث قرار می گیرد اما نگفته ام که شهرک سازی کلا متوقف می شود.

وی در ادامه به شدت از درخواست تشکیلات خودگردان مبنی بر ادامه طرح 10 ماهه توقف شهرک سازی در کرانه باختری انتقاد کرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه انتقاد از تشکیلات خودگردان مدعی شد : خود فلسطینی ها در داخل شهرها اقدام به ساخت و ساز می کنند اما با ساخت و سازهای ما در شهرهای یهودا و سامریه مخالفت می کنند.

این سخنان در حالی مطرح می شود که تشکیلات خودگردان به شدت به دنبال متوقف شدن شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی است و قرار است این موضوع در مذاکرات مستقیم دوم سپتامبر به بحث گذاشته شود.