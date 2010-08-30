به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تلاقی لیالی ‌قدر با زمان برگزاری جلسه شورای صنفی نمایش در روز دوشنبه هشتم شهریورماه، این جلسه روز شنبه ششم شهریورماه با حضور نمایندگان انجمن سینماداران ایران غلامرضا فرجی، فرشید مؤتمنی و نمایندگان تهیه‌کنندگان عبدالله علیخانی، علی آشتیانی‌پور، علی سرتیپی و نماینده اداره کل ارزشیابی و نظارت سینمای حرفه‌ای داریوش میرزایی تشکیل شد.

در این جلسه نامه قاسم قلی‌پور تهیه و پخش‌کننده فیلم "آسمان آبی" (فیلم زندگی عزت‌الله انتظامی) در شورا مطرح و مقرر شد از تاریخ 28 مهرماه این فیلم در گروه آزاد (سینماهای آزادی، اریکه ایرانیان، فرهنگ، ملت، تماشا، زندگی، عصر جدید و...) اکران شود.

همچنین قرارداد فیلم سینمایی "عصر روز دهم" بعد از فیلم سینمایی "نفوذی" در گروه سینمایی استقلال و با مدت زمان سه هفته ثبت شد. نامه تهیه‌کننده فیلم "صبح روز هفتم" در خصوص وضعیت اکران فیلم یاد شده و اعتراض به نحوه نمایش، تبلیغات، پخش و... مطرح شد و مقرر شد پخش کننده پاسخگو باشد.

این شورا مقرر کرد فیلم سینمایی "کارناوال مرگ" به‌ صورت سانس فوق‌العاده در سینما ماندانا اکران شود.