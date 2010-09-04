اصلاح طلبان وارد حوزه فعالیت جدید شوند/ فرهنگ پذیرش یکدیگر نهادینه شود

سیدرضا اکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درمورد راهکار عملی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در جریان اصولگرایی اظهارداشت: حرکت در راستای منویات رهبری کار پیچیده ای نیست و آنان که اصول مشخص شده از سوی رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده اند از این پس نیز همان مسیر را خواهند پیمود.

نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد: متاسفانه ما یک تعریف جامع از اصولگرایی و اصلاح طلبی در جامعه نداریم اما آنچه مسلم است این است که جریانات سیاسی چه اصلاح طلب و چه اصولگرا باید در پذیرش ولایت فقیه، قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی و اسلام ناب محمدی(ص) وجه مشترک داشته باشند.

اکرمی گفت: این دو گروه با رعایت این اصول می توانند در مسائل مختلف در کشور با یکدیگر هماهنگ باشند هرچند اختلاف سلیقه های جزئی هم داشته باشند اما این موجب نمی شود یکی آن دیگری را حذف کند.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: ما در راستای منویات رهبری که فرمودند باید برای جذب حداکثری و دفع حداقلی تلاش شود، باید فرهنگ پذیرش یکدیگر با وجود اختلاف سلیقه را نهادینه کنیم.

وی یادآور شد: هم اکنون اصلاح طلبان در کشور فعال هستند اما این فعالیت کمرنگ شده که باید خود اصلاح طلبان با تاکید بر اینکه همچنان به نظام و ولایت فقیه معتقد هستند وارد حوزه فعالیت جدیدی شوند البته اصولگرایان هم باید از تندروی ها در قبال اصلاح طلبان خودداری کنند.

اکرمی گفت: در اینکه جریانات سیاسی باید در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی با هم هماهنگ باشند تردیدی نیست، آنچه مهم است این است که هر دو جریان مطرح سیاسی کشور تصمیم جدی برای حضور فعال و موثر در عرصه داشته باشند هر چند که هنوز اقدام عملی از جانب گروهها مشاهده نمی شود.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس ادامه داد: تندورها در جریان اصولگرایی گمان نکنند با حذف اصلاح طلبان مشکل حل می شود بلکه باید تلاش کنند تا درجهت جذب حداکثری و دفع حداقلی گام بردارند.