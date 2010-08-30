بودجه بدهند، طرح پنج ساله مرزها را سه ساله اجرا می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سردار احمد رضا رادان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان لرستان در پاسخ به سوالات خبرنگار مهر در خرم آباد در زمینه پیگیریهای انجام در مورد حادثه تروریستی زاهدان در سخنانی اظهار داشت: از ابتدا هم اصل موضوع مشخص بود که گروهی که وابسته به شرور جنایتکار عبدالمالک ریگی بودند این عملیات تروریستی را انجام داده اند.

وی ادامه داد: این عملیات تروریستی یک عملیات کوری بود که با رشادت یکی از بسیجیان تلفات آن به حداقل ممکن رسید.

پیگیری برای دستگیری عوامل حادثه تروریستی زاهدان ادامه دارد

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور با تاکید بر اینکه همچنان پیگیری ها برای دستگیری عوامل این جنایت در دستور کار قرار دارد، عنوان کرد: در این راستا پیگیری از چند طریق در حال انجام است.

سردار رادان به مباحث اطلاعاتی در جریان برای شناسایی عوامل حادثه اشاره کرد و گفت: همچنین علاوه بر موضوعات انتظامی و پیشگیری، بحث دیپلماسی با طرف خارجی که کشور همسایه است را نیز در پیش گرفته ایم.

اتمام حجت با کشور پاکستان در زمینه مبارزه با گروههای تروریستی

وی با تاکید بر اینکه احساس ما بر این است که در زمینه همکاری کشور همسایه یعنی پاکستان ضعیف عمل شده است، یادآور شد: در این زمینه با طرف مقابل خود اتمام حجت کرده ایم که باید پاسخ گو باشد.

سرچشمه های حادثه تروریستی زاهدان توسط وزارت اطلاعات دستگیر شد

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور همچنین در ادامه سخنان خود از دستگیری تعدادی از عوامل حادثه تروریستی اخیر در استان زاهدان توسط نیروهای وزارت اطلاعات خبر داد و گفت: دستگیر شدگان از سرچشمه های این گروهگ تروریستی محسوب می شوند.

سردار رادان با تاکید بر اینکه عملیات اطلاعاتی در این زمینه همچنان ادامه دارد، خاطر نشان کرد: البته در حال حاضر بحث انسداد و کنترل مرزها نیز در دستور کار قرار دارد.

انسداد مرزهای شمال غرب و جنوب شرق نیازمند بودجه بیشتری است

وی با تاکید بر اینکه این بحث از چند سال گذشته در دستور کار بوده است، عنوان کرد: توقع داریم که با اختصاص بودجه بیشتر بتوانیم عملیات انسداد مرزها را در شمال غرب و جنوب شرق کشور در یک مدت زمان سه ساله به پایان برسانیم.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور یادآور شد: از سوی دیگر عملیات های اطلاعاتی نیز یکی از برنامه هایی است که در دستور کار شورای امنیت کشور قرار گرفته است و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده که این امر استمرار خواهد یافت.

سردار رادان در پاسخ به سوال دیگر مهر در مورد برنامه های نیروی انتظامی برای ارتقا امنیت مرزها، یادآور شد: به اعتقاد ما هزینه ای که برای انسداد مرزها انجام می شود در حقیقت هزینه نیست بلکه به نوعی به دست آوردن و سرمایه گذاری است.

طرح پنج ساله ارتقا امنیت در مرزها را در صورت تامین بودجه سه ساله انجام خواهیم داد

وی با تاکید بر اینکه هرآنچه هزینه در این بخش صورت گیرد توجیه اقتصادی دارد، افزود: به طور اساسی موضوع امنیت مقوله ای است که با هیچ معیار، میزان و پولی قابل مقایسه نیست.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی کشور ادامه داد: از سوی دیگر اگر مقوله امنیت را در کنار دو مقوله ورود و خروج قاچاقی کالا و مواد مخدر بگذاریم سرمایه گذاری در زمینه انسداد و امنیت مرزها دارای توجیه خواهد بود.

سردار رادان یادآور شد: انتظار ما این است که با توجه به این توجیه شدید اقتصادی با کمک های مسئولان و تامین بودجه بتوانیم برنامه پنج ساله انسداد و ارتقا امنیت در مرزها را ظرف مدت زمان سه سال محقق کنیم.