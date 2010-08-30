به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی صبح دوشنبه در مراسم کلنگ زنی احداث پل دوم ماژین تاکید کرد: احداث پل دوم ماژین بر روی رودخانه سیمره به منظور خروج بخش ماژین از بن بست فعلی از مطالبات به حق مردم است که رایزنی های متعددی در جهت اقتناع وزارت راه و ترابری برای احداث این پل صورت گرفته بود که خوشبختانه وزارت راه و ترابری با احداث این پل موافقت کرد.

وی گفت: برای ساخت این پل به طول ۱۰۵ متر، ۱۴ میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.

همچنین با حضور عزتی بهره برداری از راه روستایی پشته ماژین به طول سه کیلومتر و با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد ریال آغاز شد.

ماژین از مناطق دور افتاده و محروم ترین نقاط استان ایلام بشمار می رود.