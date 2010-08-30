به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به بررسی آرای افلاطون در جمهوری و آرای سقراط از دیدگاه افلاطون می‌پردازد.

محاوره‌ها و گفتگوهای سقراطی در اثر افلاطون زمانی آغاز می‌شود که سقراط جوان است. این گفتگوها ادوار مختلف زندگی سقراط را به تصویر می‌کشد.

در آغاز گفتگوهای افلاطون سقراط 19 سال سن دارد و درگیر فلسفه است. در این گفتگوها 5 دهه از عمر سقراط به تصویر کشیده می‌شوند.

افلاطون از این ترسیم کردن 5 دهه از عمر سقراط هدفی را دنبال می‌کند. هدف او این است تا مخاطب و خواننده را متوجه این مسأله کند که آیا فلسفه سقراط در طی این 5 دهه پیشرفتی داشته است یا نه؟

سیر تکامل اندیشه فلسفی سقراط در این محاورات نمایش داده شده است. سقراط در این محاورات موضوعاتی چون ماهیت انسان و وجود انسان را از زبان افلاطون مورد پرسش و بررسی قرار می‌دهد.

این کتاب با عنوان "چگونه فلسفه سقراطی شد" از سوی انتشارات دانشگاه شیکاگو منتشر شده است.