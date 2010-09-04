طرح تغییر ساعت در پایتخت امسال هم اجرا نمی شود

سرهنگ سید هادی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طرح تغییر ساعت ادارات و مدارس یک طرح مدیریتی بود که با اجرای آن می توانستیم با یک تدبیر مدیریتی 20 درصد از بار ترافیک مهرماه تهران را کاهش دهیم.

وی ادامه داد: متاسفانه آموزش و پرورش با وجود تصویب این طرح در شورای عالی ترافیک همکاری لازم را برای اجرای آن با پلیس راهور تهران نکرد و این امر موجب شد تا این طرح امسال هم اجرایی نشود.

رئیس پلیس راهور تهران اظهار کرد: تا کنون اجرایی نشدن این طرح از مهرماه امسال به صورت رسمی به پلیس اعلام نشده اما شواهد و گفته های مسئولان حاکی از اجرایی نشدن این طرح در سال جاری است بر همین اساس در مهرماه امسال نیز باید شاهد افزایش 30 درصدی ترافیک در تهران باشیم.

وی عنوان کرد: آموزش و پرورش اگر مخالف اجرای طرح تغییر ساعت ادارات و مدارس است باید یک طرح مدیریتی دیگری را برای کنترل و کاهش ترافیک در مهرماه ارائه دهد زیرا در حال حاضر وضعیت معابر تهران در حالت بحران قرار دارد.

سرهنگ هاشمی گفت: باید اقدامات مدیریتی مانند تقسیم سفرها و الکترونیکی کردن خدمات رسانی را در کنار اقدامات اجرایی انجام داد تا بتوان ترافیک و بحران موجود در تهران را تا حدی کاهش داد.

رئیس پلیس راهور تهران تصریح کرد: برخی از دستگاهها تصور می کنند که جابه جایی حتی نیم ساعت بسیار سخت است و مشکلاتی را ایجاد می کند اما این تغییر ساعت 20 درصد بهبود وضعیت ترافیک را به دنبال دارد برهمین اساس پذیرفتن دو درصد مشکلات احتمالی قابل تحمل است.