قوانین در نظام اسلامی حرمت دارند/ مجلس در حق ملت جفا می کند

محمد رضا خباز نماینده مردم کاشمر و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در ارزیابی از قانونگرایی دولت با توجه به معلق ماندن اجرای برخی مصوبات گفت : دولت دهم برای قانون حرمت خاصی قائل نیست.

وی با بیان اینکه تصور آقایان این است هر چه ما عمل کردیم قانون است و هر چه را عمل نکردیم، قانون نیست ، افزود: پس اختلافات از اینجا آغاز می شود چرا که ما می گوییم مسئولان باید با قانون مقایسه شوند و آقایان در دولت می گویند قانون باید با ما مقایسه شود. ما می گوییم میزان قانون است آقایان در دولت می گویند میزان ما هستیم.

خباز ادامه داد: با این تفکر است که هرچه را که با ذوق و سلیقه شان جور در بیاید عمل می کنند و هر چه که جور در نیاید عمل نمی کنند.

نماینده کاشمر با اشاره به سخنان امام راحل (ره) مبنی بر اینکه اجرای قانون واجب است، افزود: حتی من به عنوان یک راننده خودرو نیز حق ندارم شرعا از یک ورود ممنوع عبور کنم ، چرا که طبق قانون اسلامی ما این کار شرعی نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در نظام اسلامی ما قوانین عادی نیز حرمت دارد و چون بر اساس شرع نوشته شده است نباید آنها را بشکنیم.

وی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه دولت باید قانون را دقیقا اجرا کند حتی اگر آن را قبول نداشته باشد اشاره کرد .

خباز در بیان اینکه حال چرا دولت به قوانین عمل نمی کند، افزود: به نظر من این جفایی است که دولت در حق مردم می کند و مجلس نیز جفایی دیگر در حق مردم انجام می دهد.

وی ادامه داد: دولت با قانونشکنی در حق مردم جفا می کند و مجلس با مماشات و از کنار قضیه گذشتن به مردم جفا می کند.

نماینده کاشمر در مجلس در بیان اینکه مجلس چگونه باید در مقابل اقدامات غیر قانونی عمل کند، افزود: مجلس از نظر قانونی ابزارهایی را برای جلوگیری از اقدامات غیر قانونی دارد.

خباز در پاسخ به اینکه ابزار مجلس در این زمینه چیست، گفت: نمایندگان اول تذکر می دهند بعد سئوال می پرسند پس از آن تحقیق و تفحص انجام می دهند و در مرحله آخر نیز استیضاح می کنند.

وی افزود: چون مجلس از این ابزارهای نظارتی خود در مقابل اجرا نشدن قانون از سوی دولت استفاده نمی کند پس مجلس هم دارد در حق مردم جفا می کند و در نهایت دود همه اینها در چشم مردم می رود.