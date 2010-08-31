ابومازن شریک نتانیاهو است/ اوباما در مسئله سازش اختیار ندارد

"جفری بلنکفورت" کارشناس مسائل خاورمیانه در گفتگو با مهر درباره مذاکرات سازش خاورمیانه گفت: واشنگتن از قدیم علاقمند به حل مناقشه اعراب و اسرائیل بوده، اما نکته مهم این است که نه اسرائیل و نه لابی قدرتمند آن در داخل آمریکا که نفوذ زیادی در سیاست این کشور دارد علاقه ای به آن ندارند، زیرا که آنها تصور می کنند اسرائیل از سوی همسایگانش تهدید می شود.

این کارشناس یهودی می گوید: در حالی که محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین که دوره ریاست او بر این تشکیلات در ماه ژانویه 2009 به پایان رسیده آشکارا با دولت نتانیاهو در سرکوب مقاومت برای ادامه اشغالگری اسرائیل همکاری داشته است، اخیراً هم مورد ستایش حامیان مهم اسرائیل در واشنگتن قرار گرفته است. شما به یاد دارید که عباس نخست از تلاش اسرائیل برای محکومیت گزارش گلدستون بدلیل انتقاد از محاصره غزه حمایت کرد و این گزارش تا حدودی مسکوت ماند. تحت چنین شرایطی هر اظهارنظری از سوی محمود عباس هماهنگ با آرزوهای نخست وزیر اسرائیل خواهد بود.

بلنکفورت می گوید: دست های باراک اوباما از سوی لابی اسرائیل ایپک و کنگره بسته است و زمانی که مسئله مربوط به خاورمیانه می شود مسئله به وی ارتباط پیدا نمی کند، بنابراین گفتگوهای آتی چیزی جز یک نمایش مضحک و تلاش برای انحراف اذهان از برنامه های اسرائیل برای جنگ آتی این رژیم نیست.

این کارشناس درباره علت تغییر موضع تشکیلات خودگردان در مورد گفتگو در برابر توقف شهرک سازی گفت: محمود عباس که هم اکنون با اسرائیلی ها همکاری خوبی دارد نخستین گفتگو کننده فلسطینی در موافقتنامه اسلو بوده که در آن توافقنامه سرزمین های فلسطینیان به اسرائیل تسلیم شد. محمود عباس از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تحت فشار قرار گرفت تا به واشنگتن سفر کند و این برای ادامه کمک های آمریکا به وی ضرورت داشت، اما او سرنخ ها را از نتانیاهو می گیرد. علاوه بر آن او بدون حمایت رسمی کمیته اجرایی تشکیلات خودگردان که به وی هیچ اختیاری را برای امضای توافقنامه نداده به واشنگتن می رود.