محمدرضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز با بیان اینکه 70 درصد معابر و اماکن عمومی در سطح کشور هنوز برای استفاده معلولان و سالمندان مناسب‌سازی نشده‌اند، اظهار داشت: ‌در حوزه مناسب‌سازی معابر و اماکن عمومی برای استفاده معلولان مشکل داریم و وضعیت استان در این خصوص مناسب نیست.

وی افزود: رسیدن به این مشکل از اولویتهای کاری این سازمان بوده و برطرف کردن این مشکل بسیاری از معلولان را در رفت و آمدها کمک خواهد کرد.

صادقی با اشاره به اجرای طرح مناسب‌‌سازی محیط در استان آذربایجان شرقی افزود: این طرح در راستای اجرای ماده دو قانون حمایت از حقوق معلولان و به منظور اجرای مناسب‌سازی و بهره‌مندی اقشار جامعه با ناتوانی جسمی و حسی از جمله بیماران صعب‌العلاج، کودکان، سالمندان، معلولان و جانبازان اجرا می‌‌شود.

مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در این طرح اولویت با مکانهای آموزشی، بهداشتی ـ درمانی، اداری، بانک‌ها، پایانه‌‌های مسافربری، خیابان‌ها، معابر، مراکز رفاهی، زیارتی، ورزشی و تفریحی است.

وی، تمرکز فعالیت امور توانبخشی سازمان را در قالب سه محور اساسی برای معلولان عنوان کرد و افزود: توانمند کردن معلولان از طریق ارائه وسایل توان پزشکی و خدمات پیراپزشکی همچنین آموزش آنان، اشتغال جامعه هدف از طریق تحصیل آنان و انجام زیرساخت‌های مناسب همانند مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و مناسب‌سازی محیط‌های شهری و روستایی برای معلولان از جمله این محورهاست.

مدیر کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی با اشاره به دیگر مشکلات معلولان گفت: نبود فرصت‌های شغلی و نداشتن درآمد مستقل برای معلولان به خصوص افرادی که سرپرست خانوار هستند یکی از مشکلات عمده معلولان به شمار می‌رود.

وی، با استناد به ماده هفت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ذکر کرد: براساس این ماده قانونی، دولت موظف است تسهیلاتی را به منظور ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول فراهم کند این در حالی است که هیچ‌ یک از سازمان‌های دولتی خود را ملزم به رعایت این قانون نمی‌دانند و بسیاری از معلولان همچنان در انتظار یافتن شغل هستند.