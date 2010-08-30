به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه این جشنواره در گرگان افزود: همچنین در نمایشگاهی 57 اثر نشریه دیواری با موضوع فرهنگ رضوی از 12 مرکز فرهنگی هنری استان گلستان به نمایش گذاشته شد.

به گفته وی، جشنواره قصه‌گویی رضوی با هدف اشاعه و ترویج فرهنگ نورانی رضوی، گسترش فعالیت‌های فرهنگی، هنری و مذهبی مرتبط با سیره ائمه معصومین (علیهم السلام) به‌ویژه امام رضا(ع) برگزار شده است.

سمیعی خاطرنشان کرد: برگزیدگان این جشنواره که با ارزیابی فیلم قصه‌گویی شرکت کنندگان انتخاب می‌شوند، قرار است ابتدا در مازندران به اجرای قصه‌های خود بپردازند و پس از آن برای شرکت در هشتمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی، هنری امام رضا(ع) به مشهد مقدس سفر کنند.

وی ادامه داد: پس از داوری آثار در اول مهر امسال، جشنواره روز 22 مهر و همزمان با دهه کرامت (تولد حضرت فاطمه معصومه تا تولد حضرت امام رضا) در مازندران برگزار خواهد شد.

وی توضیح داد: به نفر اول این جشنواره علاوه بر لوح تقدیر و تندیس، مبلغ پنج میلیون ریال جایزه نقدی و برای نفرات دوم تا هشتم نیز جوایز نقدی و هدایایی در نظر گرفته شده است.

سمیعی گفت: قصه های این جشنواره به صورت مستقیم به زندگی و شخصیت حضرت امام رضا(ع) یا به قصه‌های زیارت عاشقان و دلباختگان بارگاه مطهر و نورانی امام رضا(ع) پرداخته است.

کودکان و نوجوانان و برخی از مسئولان دستگاههای فرهنگی استان میهمان ویژه این جشنواره بودند و مدیرکل ارشاد گلستان نیز در این جشنواره سخنانی را ایراد کرد.

میزبانی جشنواره های قصه گویی و نشریه دیواری با موضوع فرهنگ رضوی به ترتیب با استانهای مازندران و فارس است.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان امسال چهاردهمین جشنواره قصه گویی و اولین جشنواره قصه گویی رضوی را در سطح کشور برگزار می کند.