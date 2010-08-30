به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، فیصل عبدالرئوف امام جماعت نیویورک گفت: تردیدی نیست که فصل انتخابات تأثیر بسیاری روی ماهیت این گفتمان گذاشته است.

رئوف در اظهارات خود به حزب سیاسی خاصی اشاره نکرد اما بسیاری از نامزدهای محافظه کار و شخصیتهای سیاسی خود را در صف مخالفات پروژه 100 میلیونی مسجد و مرکز اسلامی 13 طبقه نیویورک قرار داده اند.

برخی جمهوری خواهانی که برای انتخابات میان دوره فعالیت می کنند، پس ازآن که سارا پلین و نیوت گرینچ مخالفت خود را با ساخت این مسجد اعلام کردند، از این پروژه به عنوان یک موضوع ستادی سود می برند.

کوین کالوی از جمهوری خواهانی که برای نمایندگی کنگره در اوکلاهاما تلاش می کند مدعی شد تمام رهبران مسلمان که با این مرکز در ارتباط هستند تروریست محسوب می شوند.

دموکراتها نیز برای پاسخ به این بحثها تحت فشار قرار گرفته اند.

هری رید از دموکراتهای سنا به عنوان رهبر اکثریتها که برای انتخاب دوباره در نوادا با شرایط دشواری رو به رو بوده گفته است که این مسجد باید در محلی دور از محل حملات یازدهم سپتامبر ساخته شود.

اوباما نیز پیشتر از حق مسلمانان برای ساخت مرکز اسلامی در منهتن حمایت کرده بود اما پس از آن اعلام کرد که این حمایت به معنای تصویب تمام ویژگیهای این طرح نیست.

امام جماعت نیویورک مناقشات کنونی که پیش روی مسلمانان آمریکایی قرار گرفته و رویکردهای متعصبانه ای که علیه آنها در جامعه شایع شده را با شرایط سایر مهاجران که پیرو ادیان دیگری بودند مقایسه کرد و گفت: مسئله افراط گرایی تهدیدی علیه همه ما است. افراط گرایان در تمام سنتهای دینی دیگر نیز فعال هستند.

وی افزود: افراط گرایان در هر سنتی که باشند یکدیگر را تقویت می کنند تا به اهداف خود برسند، ما باید با افراط گرایی مبارزه کنیم و این مبارزه تنها راه پیروزی در این مناقشه و برقراری نظم صلح آمیز جهانی است.