100 هزار کارت نشاط برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان توزیع شد

داوود روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: کارت نشاط برای دانش آموزانی است که دوست دارند اوقات فراغتشان را با دوستانشان در قالب گروههای کوچک و خارج از مدرسه بگذرانند و اولین بار ایده آن در سازمان دانش آموزی مطرح شد و هم اکنون در حال رفع نواقص و گسترش اماکن طرف قرارداد هستیم که در صورت اجرای گسترده این طرح تحول بزرگی در اوقات فراغت دانش آموزان ایجاد می شود.

وی همچنین از برگزاری اردوهای دربست تا بهشت برای اعضای سازمان دانش آموزی خبر داد و گفت: این اردو در حرم امام رضا ( ع) برگزار می شود و دانش آموزان عضوی که تا کنون به مشهد مقدس مشرف نشده و از توانایی مالی نیز برخوردار نیستند در این اردو شرکت می کنند.

قائم مقام سازمان دانش آموزی با بیان اینکه اردوهای دربست تا بهشت از ابتدای مهر ماه آغاز می شود، افزود: این اردو یکی از طرحهای مشترک بین سازمان دانش آموزی و سازمان ملی جوانان است.

