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۱۳ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

100 هزار کارت نشاط برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان توزیع شد

100 هزار کارت نشاط برای پرکردن اوقات فراغت دانش آموزان توزیع شد

قائم مقام سازمان دانش آموزی کشور از توزیع 100 هزار کارت نشاط در بین اعضای این سازمان به صورت پایلوت خبر داد و گفت: دانش آموزان با در دست داشتن این کارت می توانند از تمام امکانات علمی و تفریحی طرف قرارداد با سازمان دانش آموزی در تمام سال به شکل رایگان و یا با تخفیف استفاده کنند.

داوود روستایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: کارت نشاط برای دانش آموزانی است که دوست دارند اوقات فراغتشان را با دوستانشان در قالب گروههای کوچک و خارج از مدرسه بگذرانند و اولین بار ایده آن در سازمان دانش آموزی مطرح شد و هم اکنون در حال رفع نواقص و گسترش اماکن طرف قرارداد هستیم که در صورت اجرای گسترده این طرح تحول بزرگی در اوقات فراغت دانش آموزان ایجاد می شود.

وی همچنین از برگزاری اردوهای دربست تا بهشت برای اعضای سازمان دانش آموزی خبر داد و گفت: این اردو در حرم امام رضا ( ع) برگزار می شود و دانش آموزان عضوی که تا کنون به مشهد مقدس مشرف نشده و از توانایی مالی نیز برخوردار نیستند در این اردو شرکت می کنند.

قائم مقام سازمان دانش آموزی با بیان اینکه اردوهای دربست تا بهشت از ابتدای مهر ماه آغاز می شود، افزود: این اردو یکی از طرحهای مشترک بین سازمان دانش آموزی و سازمان ملی جوانان است.
 

کد مطلب 1143063

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