به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرحناز ترکستانی عصر یکشنبه در نشست ضیافت اندیشه در تالار شهید چمران دانشگاه تهران افزود: آیین نامه اجرایی اولیه ای برای پیش نویس فرهنگی دیده شده و برای سال تحصیلی جدید برنامه منسجمی در دانشگاه‌ها اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به افزایش دو برابری بودجه فرهنگی وزارت بهداشت یادآور شد: طی تفاهمنامه ای مقرر شده حداقل 10 درصد بودجه پژوهشی دانشگاهها به پژوهش در زمینه موضوعات فرهنگی اختصاص یابد به عنوان نمونه طرح پژوهشی برای بررسی حجاب و عفاف در دانشگاهها، علل افت تحصیلی دانشجویان و غیره مورد استقبال قرار می گیرد.

ترکستانی در پاسخ به انتقاد یکی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران مبنی بر نصب دوربین در دانشگاه با بیان اینکه دوربین در بسیاری از سازمانها و بانکها وجود دارد، گفت: هدف از دوربین کنترل دانشجویان نیست البته نصب دوربین نیز یک کار فرهنگی نیست بلکه کار فرهنگی زیرساخت خاص خودش را دارد.

وی در پاسخ به انتقاد دانشجویی که معتقد بود معاونان فرهنگی دانشگاهها در این حوزه تخصص ندارند و خواستار شده بود تا معاونان فرهنگی وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد تخصص خود را بگویند گفت: من متخصص رشته زنان و زایمان هستم و به عنوان یک پزشک ممکن است تخصص کار فرهنگی را نداشته باشم اما وقتی مسئولیت معاونت فرهنگی وزارت بهداشت را قبول کردم با این نگاه که یک پزشک تلاش کرده تا فرهنگی نیز باشد، جلو آمدم.

معاون وزیر بهداشت بر بکارگیری مشاوران فرهنگی در پیشبرد امور فرهنگی این وزارتخانه تاکید کرد و گفت: به هر ترتیب قبول مسئولیت یک تکلیف است و به وزیر بهداشت نیز اعلام کردم که اگر افرادی بودند که قبول کردند به کار اجرایی وارد شوند آمادگی تحویل مسئولیت را دارم.