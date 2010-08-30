به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان شریف در نشست خبری امروز دوشنبه خود با خبرنگاران در رابطه با برنامه های ستاد قدس و انتفاضه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برای راهپیمایی روز قدس توضیحاتی ارائه کرد و در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که تمایز روز قدس امسال با سالیان گذشته در چیست، گفت: شاید امسال نسبت به سالهای گذشته جنایات رژیم صهیونیستی علنی تر شده و بر حمله این رژیم به کاروان آزادی اسمی به غیر از جنایت علیه بشریت نتوان گذاشت.

وی افزود: یکی از ویژگی های برجسته امسال علنی تر شدن جنایات رژیم صهیونیستی است که بالغ بر یک میلیون و نیم انسان را در محاصره اقتصادی و سیاسی قرار داده و به حرکت های مردمی برای کمک رسانی به این مردم نیز به شکل وحشیانه حمله می کند.

رئیس ستاد قدس و انتفاضه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در عین حال تصریح کرد: هر زمان که رژیم صهیونیستی به واسطه اقدامات حماقت آمیزش در تنگنا قرار می گیرد حامیان این رژیم با مباحث جدیدی در حوزه صلح و سازش تلاش می کنند که افکار عمومی را به سمت و سوی دیگری منحرف کنند امسال نیز پس از حمله رژیم صهیونیستی به کشتی آزادی شاهد طرح جدیدی از سوی آمریکا برای سازش بودیم که با مخالفت جدی مردم و رهبران مردمی فلسطین مواجه شده است.

وی تاکید کرد: در شرایطی که صهیونیست ها به محاصره غزه ادامه داده و راه بازگشت مردم آواره فلسطین را می بندد و شهرک سازی ادامه داشته و یهودیان را از جای جای جهان به این سرزمین می آورند طرح سازش چیزی جز ایجاد فرصت برای این رژیم جعلی نیست.

شریف در زمینه فعالیت ستاد انتفاضه قدس در سال گذشته نیز گفت: ستاد انتفاضه قدس برگزاری آیین ها و مراسمات در جهت حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان را مسئولیت ذاتی خود می داند و در طول سال برای این موضوع برنامه هایی را هر ساله برگزار می کند.

وی افزود: این ستاد یک ماموریت بزرگ دیگر نیز در زمینه برگزاری راهپیمایی روز قدس برعهده دارد که یکی از دو راهپیمایی بزرگ و سراسری در کشور محسوب می شود.

شریف در عین حال تصریح کرد: ما در جریان اغلب برنامه های مرتبط با قدس و فلسطین قرار گرفته و برای به انجام رساندن درست برنامه ها و کمک به نهادها و ان جی او هایی که برای این منظور تلاش می کنند نهایت مساعدت خود را به کار می بندیم.

وی در ادامه در رابطه با راهپیمایی روز قدس نیز گفت: این راهپیمایی در بیش از 500 نقطه در کشور برگزار شده و مبدا تمامی مسیرهای راهپیمایی در مراکز تاثیرگذار انقلاب اسلامی و مقصد همه این مسیرها به میعادگاه جمعه در مصلی نماز جمعه شهرها و نقاط مختلف کشور است.

شریف همچنین تصریح کرد: پیش زمینه های برگزاری این برنامه در خارج از کشور نیز مهیا شده و سفارتخانه ها و سازمان ارتباطات اسلامی در خدمت مردم مسلمان و آزادیخواهی خواهد بود که فریاد مقاومت در برابر صهیونیست ها را می خواهند سر بدهند.

وی در پایان راهپیمایی روز جمعه را لبیک به رهبر فقید انقلاب و مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: این حرکت از سالیان دور موجبات بازتاب اخبار، تحلیل ها و تفسیرهای بسیاری در رسانه های جهان درباره فلسطین و حقوق تضییع شده آن توسط صهیونیست ها به وجود می آورد و از همین رو است که موقعیت رژیم صهیونیستی چه به لحاظ ثبات و چه به لحاظ توسعه و همچنین افکار عمومی در جهان نسبت به سی و یک سال گذشته به شدت متزلزل و بی ثبات شده است.