محمد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: خوشبختانه در سال جاری در زمینه کمک های مردمی به ستاد دیه استان توفیقات زیادی نسبت به سال گذشته به دست آمده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جشن های گلریزان برای آزادی زندانیان غیر عمد در هشت شهرستان استان لرستان در حال برگزاری است، خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود با برگزاری این جشن های گلریزان میزان کمک های مردمی برای آزادی زندانیان غیر عمد در لرستان از میزان فعلی نیز فراتر رود.

مدیر کل زندانهای استان لرستان با اشاره به تعداد زندانیان جرایم غیرعمد در لرستان عنوان کرد: در حال حاضر 387 زندانی جرایم غیرعمد در زندانهای لرستان به سر می برند.

محمدی بیان داشت: تصادفات جاده ای، مهریه، نفقه و چک بلامحل بدون زمینه کلاهبردی از جمله دلایل زندانی شدن این افراد می باشد.

وی یادآور شد: برای آزادی این تعداد زندانی جرایم غیر عمد به اعتباری بالغ بر هفت میلیارد و 600 میلیون تومان نیاز است.

مدیر کل زندانهای استان لرستان به تعداد زندانیان آزاد شده در سال گذشته با کمک های مردمی اشاره و خاطر نشان کرد: خوشبختانه در سال گذشته با کمک مردم نوعدوست لرستان زمینه آزادی تعداد 32 زندانی جرایم غیرعمد در استان فراهم شد.