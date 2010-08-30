حسین رزاقی در گفتگو با خبرنگار مهر در نقده، با اشاره به اجرای طرح پژوهشی خواناسازی حصار اورارتویی حسنلو به مدت دو ماه، افزود: بخش‌هایی از این حصار از برج شماره یک تا برج شماره هفت و بخش هایی از دیوار برج هفت که به طور تقریبی 200متر زیرخاک مدفون شده بود خواناسازی و از زیرخاک های آواری رها شد.

وی بیان داشت: بخش‌هایی از برج شماره دو، نیم باستیون سوم برج سه، بخش هایی از برج چهار و نیم باستیون دوم آن، بخش شمالی برج شماره پنج و بخش هایی از دیوار متصل به این برج که بر اثر مرور زمان و نزولات جوی و عدم توجه و عبور بازدیدکنندگان بر روی آنهاسنگ های آن ریخته شده بود با همان بافت، طرح و مصالح بازسازی شد.

مدیر پایگاه میراث فرهنگی تپه باستانی حسنلوی نقده با بیان اینکه در طرح پژوهشی یاد شده، یک هزار قطعه سفالی به دست آمد، گفت: بیشتر این قطعات سفالی متعلق به عصر آهن دو و سه هستند.

به گفته ی رزاقی قطعه سفال های به دست آمده به رنگ های نخودی و خاکستری و دارای پخت مناسبی با تمپر شن ریز و ماسه بوده و سطحی براق و صیقلی دارند.

این مقام مسئول در پایگاه میراث فرهنگی تپه باستانی حسنلو در ادامه اظهار داشت: حصار اورارتویی حسنلو مدور و دارای 13 برج مربع شکل بوده که بخش زیادی از آن در هنگام کاوش هیئت آمریکایی مشخص شده است.

وی با بیان اینکه تپه حسنلو یکی از محوطه‌های مهم تاریخی شمالغرب کشور محسوب می شود، خاطر نشان کرد: این محوطه در شمال شهرستان نقده در فاصله 9 کیلومتری از آن واقع شده و یکی از محوطه‌های کلیدی عصر آهن در حوضه دریاچه ارومیه به شمار می‌رود.

رزاقی قدیمی ترین استقرار شکل گرفته در این محوطه را مربوط به هزاره ششم پیش از میلاد و جدیدترین آن را متعلق به دوره ایلخانی و دارای 10 دوره فرهنگی عنوان کرد و افزود: پیش از انقلاب کاوشهای گسترده ای توسط باستان شناسان آمریکایی به سرپرستی پروفسور دایسون به مدت 20 سالدر این محوطه انجام شد که آثار معماری قابل توجهی به همراه حجم عظیمی از اشیا به دست آمد.

وی ادامه داد: این آثار معماری به وسیله حصاری مستحکم و عظیم، ساخته شده توسط اورارتوها در اواسط قرن هفتم پیش از میلاد، محصور شده است.