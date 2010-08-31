به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حسین نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با تایید این خبر افزود: دلیل درخواست کارفرما برای اعمال این ماده اطلاع رسانی به رسانه‌های گروهی در مورد وضعیت کارگران شرکت صنایع و پیگیری قانونی و منطقی مطالبات کارگران این شرکت از کارفرما بوده است.



وی با اشاره به اینکه پس از برکناری خود را بازخرید کرده است گفت: با توجه به پیگیری چندین ساله حقوق کارگران و بی حاصل بودن این تلاش ها احساس خستگی می کنم و نمی توانم شرمندگی کارگران در مقابل خانواده هایشان را تحمل کنم از این رو شرکت را ترک کردم.



نوروزی با بیان اینکه از هشت ماه حقوق معوق کارگران یک ماه آن پرداخت شده است، اضافه می‌کند: پیگیری مطالبات و حقوق کارگران شرکت صنایع اراک بر عهده‌ام بود ولی کسی از ما و کارگران حمایت نکرد و اگر با رفتن من مشکلات حل می شود ریاست شورای اسلامی را ترک می کنم و اصراری بر ماندن ندارم.



وی با اشاره به اینکه برای فرماندار اراک نیز طی نامه‌ای اطلاع رسانی شده است گفت: می‌توانستم در این مدت با بی تفاوتی، مشکلات وحقوق نگرفته کارگران را فراموش کنم اما تنها از حقوق کارگران که صدای آنها به گوش مسئولان نمی‌رسد دفاع کردم.



شرکت در این روزها به انبار گندم نیز تبدیل شده است در حالیکه شرکت صنایع اراک از بزرگترین کارخانه‌های تولید موکت در خاورمیانه بود که بر اساس اصل ۴۴ واگذار شد و خریدار تاکنون به تعهدات خود که اصل ۴۴ برعهده وی گذاشته عمل نکرده است و از ۳۰۰ نفری که در کارخانه در زمان تحویل و آن هم به صورت دو شیف کار می‌کردند تنها تعداد اندکی باقی مانده‌اند.