به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آریزونا قصد دارد با نصب اسکنرهای الکترونیکی حضور دانشجویان در کلاسها را کنترل کند. این دانشگاه احتمالا اولین موسسه آموزشی آمریکایی خواهد بود که این تکنولوژی را امتحان می‌کند.

به گفته یکی از استادان شیمی دانشگاه، امروزه حضور دانشجویان در کلاس بسیار حائز اهمیت است به طوری که کارکرد دانشجویان در طول ترم بدون حضور آنها در کلاس کمتر می‌شود. به همین خاطر یکی از شاخص‌های نمره دانشجویان در پایان ترم حضور آنها در کلاس است.

به گفته محققان از دست دادن حتی یک کلاس برای یک دانشجوی سال اولی باعث افت نمره و معدل او خواهد شد به گونه ای که از هر 10 دانشجو 3 نفر دچار افت تحصیلی ‌شده و تنها 30 درصد آنها پس از پایان دوره 4 ساله موفق به اخذ مدرک می‌شوند.

این دانشگاه برای پروژه آزمایشی "حضور الکترونیکی" کمک هزینه‌ای معادل 85 هزار دلار دریافت کرده است. این اسکنرها بیرون 20 سالن کنفرانس بزرگ نصب شده‌اند.

بر اساس گزارش ان پی آر، دانشجویان با نزدیک کردن کارت شناسایی خود به اسکنر و سبز شدن آن نام خود را در لیست حضور و غیاب کلاسها بطور خودکار ثبت می‌کنند.

لیندا دی آنجلو که دارنده یک موسسه تحقیقاتی آموزشی است می‌گوید بهتر است به جای آنکه روی حضور دانشجویان در کلاسها متمرکز شویم به کارکرد و شرکت فعالانه آنها در کلاس توجه کنیم.