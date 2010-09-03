رالز قائل به ایجاد توازن میان "نظر" و "عمل" در فلسفه بود

تا چه میزان زندگی بشر (چه زندگی فردی و چه زندگی اجتماعی) مبتنی بر چارچوبها یا سیستمهای نظری و تئوریک است؟

به نظر می‌رسد که بسیاری از امور زندگی ما از جمله تجارت، دین و خانواده بدون نظامی از ارزشها و درک و فهم مشترک از معنای رفتارهای همدیگر امکانپذیر نیست.

این موضوع نشان از نیاز به مبانی و بنیانی نظری است که بر اساس آن فرد بتواند به صراحت امور را صورتبندی کند یا بتواند به طور ضمنی این کار را انجام دهد.

این سؤال که تا چه اندازه مبانی نظری در زندگی مورد توجه هستند هنوز از موضوعات مورد توجه در فلسفه به شمار می‌رود.

برخی فیلسوفان مانند گیلبرت رایل و پراگماتیستهای امریکایی نگاهی عقلانی به زندگی بشر و اعمال و رویه‌های او دارند. از این منظر زندگی انسان در درجه نخست به کنش و عمل انسانی و واکنش و عکس العمل او باز می‌گردد.

بر اساس این رهیافت نظریه و تئوری پس از عمل می‌آید و در مراحل بعدی اولویت می‌یابد.

حال سؤال این است که در صورتی که میان این "نظر" و "عمل" تفاوت وجود داشته باشد چه دلالتها و استلزاماتی وجود خواهد داشت؟

موارد گوناگون و بی شماری در صورت وجود چنین تفاوتی رخ خواهند داد. برای مثال در اینجا مایل هستم با مثالی این موضوع و مسأله را بیشتر تبیین کنم. دو جامعه را در نظر بگیرید. در یک جامعه گروهی از مردم از جنگل محافظت و مراقبت می‌کنند تا نسل بعد، از چوب آن استفاده کنند.

در عوض گروه دیگر ممکن است که از آن جنگل حفاظت و مراقبت کنند به خاطر ارزش و اهمیت خود این کار. در واقع آنها این مراقبت و حفاظت را امری ارزشمند می‌دانند.

در خود تفکر فلسفی نیز بحث "نظر" و "عمل" مطرح است. گاهی اوقات فلسفه به شدت انتزاعی و نظری است. در برخی مواقع نیز فیلسوف بر روی موارد و پدیده‌ها ملموس و کاربردی تمرکز می‌کند.

در مورد این موضوع جان رالز دیدگاه قابل توجهی دارد که بنده هم با این دیدگاه موافق هستم.

جان رالز معتقد است که بهترین شیوه و روش فلسفی ایجاد موازنه و توازن بین نظریه و عمل است. به عبارت دیگر فلسفه نباید آنقدر انتزاعی باشد که خود را فارغ از موارد کاربردی و ملموس ببیند و نه آنقدر درگیر امور کاربردی و ملموس باشد که از نظریه و تئوری غافل شود.

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چارلز تالیافرو استاد دانشگاههای آکسفورد، کلمبیا، پرینستون و نتردام امریکا بوده است. راهنمای آکسفورد درباره الهیات، راهنمایی مقدماتی بر زیبایی شناسی، تصویر در ذهن، فرهنگ فلسفه دین و راهنمای مقدماتی فلسفه دین از جمله آثار وی به شمار می‌روند. او از فیلسوفان دین معاصر به شمار می‌رود که در این حوزه صاحب آثار ارزشمندی است.