علاء الدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اهمیت روز قدس اظهار داشت: روز جهانی قدس یادگار امام خمینی (ره) و هدیه ایشان به امت اسلامی است.

وی تصریح کرد: مهمترین نکته روز قدس این است که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ظرفیت مبارزه با رژیم صهیونیستی را با نامگذاری جمعه آخر ماه مبارک رمضان بنام روز قدس، از دایره کوچک جهان عرب به دایره بزرگ جهان اسلام توسعه داده است، بطوریکه از این طریق همه امت اسلامی را برای مبارزه با رژیم صهیونیستی بسیج کردند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس نامگذاری روز قدس را گام راهبردی بسیار بلندی توصیف کرد که با استقبال ملت ها و کشورهای جهان اسلام مواجه شد و گفت: به این سبب بود که این روز در سازمان کنفرانس اسلامی بنام روز قدس به ثبت رسید.

وی با اشاره به اینکه هرساله مراسم راهپیمایی با شکوه بیشتری در اقصی نقاط جهان برگزار می شود، بیان داشت: روز قدس نوید بخش رهایی مسلمانان جهان از ظلم استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی است.

این نماینده مجلس اضافه کرد: همه کسانی که به اسلام، قرآن و قبله اول مسلمانان جهان اعتقاد دارند ، باید در روز قدس با شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا و بدور از هرگونه سر دادن شعار انحرافی در کنار ملت بزرگ ایران وامت اسلام حضور پیدا کنند و این وظیفه مهم را به انجام برسانند.

