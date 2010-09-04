دکتر حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه آیا مطالعاتتان را قبل از حضور در کلاس را یادداشت میکنید؟ پس از کلاس آیا چیزی به آنچه در قبل از کلاس نگاشتهاید میافزایید؟ گفت: من در این تجربه تدریس بیست سالهام همیشه توأم با پیش مطالعه سرکلاس حاضر شدهام و نت بر میدارم تا درچارچوب مشخصی کلاس را پیش ببرم و از بحثهای زائد و انحرافی جلوگیری کنم. ولی اینکه بخواهم بعد از کلاس یادداشت بردارم گاه اینطور شده است نکتههایی که در خلال کلاس در گفتگو و تعامل با دانشجویان به ذهن خطور میکند که از قبل مهیا و پیش بینی نشده بود به خاطر اینکه فراموش نشوند و درآینده مورد استفاده قرارشان بدهم ثبتشان میکنم ولی خب این موارد خیلی جزیی پیش میآید.
استاد عرفان و معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران در مورد اینکه چه احساسی به دانشجویی که بسیار از شما پرسش میکند دارید آیا از پرسیدن دانشجویان به وجد میآیید هم گفت: پرسیدن اگربرای درک حقیقت باشد مرا خیلی خوشحال میکند ولی گاه به ندرت پیش میآید که بعضیها پرسشی را برای جلوگیری و ادامه بحث و یا کند کردن روند کلاس مطرح میکنند. طبیعی است که هیچ استادی از این نوع پرسش و ادامه و استمرارش خوشش نمیآید.
این محقق و پژوهشگر در مورد اینکه آیا آثار قلمی شما از تدریسهایتان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تأثیرپذیرفتهاند اظهارداشت: بله بنوعی جهت گیری کلی را تحت تأثیر قرار داده و در عین حال بعضی از آنها به صورت درسنامه ناظر به درسی است که میدهیم. برای مثال اگر درس عرفان داشتم در همان راستا مشغول تألیف کتابی شدم یا اگر درس کلام بوده براساس مباحثی که سر کلاس پیش میآید و برایم جذابیت داشته تحقیق بیشتری کردم که در قالب یک مقاله آن را عرضه کردم.
نظر شما