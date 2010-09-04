دکتر حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این‎که آیا مطالعاتتان را قبل از حضور در کلاس را یادداشت می‎کنید؟ پس از کلاس آیا چیزی به آنچه در قبل از کلاس نگاشته‏اید می‏افزایید؟ گفت: من در این تجربه تدریس بیست ساله‎ام همیشه توأم با پیش مطالعه سرکلاس حاضر شده‏ام و نت بر می‎دارم تا درچارچوب مشخصی کلاس را پیش ببرم و از بحث‏های زائد و انحرافی جلوگیری کنم. ولی این‏که بخواهم بعد از کلاس یادداشت بردارم گاه اینطور شده است نکته‏هایی که در خلال کلاس در گفتگو و تعامل با دانشجویان به ذهن خطور می‎کند که از قبل مهیا و پیش بینی نشده بود به خاطر اینکه فراموش نشوند و درآینده مورد استفاده قرارشان بدهم ثبتشان می‎کنم ولی خب این موارد خیلی جزیی پیش می‎آید.

استاد عرفان و معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران در مورد این‎که چه احساسی به دانشجویی که بسیار از شما پرسش می‎کند دارید آیا از پرسیدن دانشجویان به وجد می‎آیید هم گفت: پرسیدن اگربرای درک حقیقت باشد مرا خیلی خوشحال می‎کند ولی گاه به ندرت پیش می‎آید که بعضی‏ها پرسشی را برای جلوگیری و ادامه بحث و یا کند کردن روند کلاس مطرح می‏کنند. طبیعی است که هیچ استادی از این نوع پرسش و ادامه و استمرارش خوشش نمی‎آید.

این محقق و پژوهشگر در مورد این‏که آیا آثار قلمی شما از تدریسهایتان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تأثیرپذیرفته‏اند اظهارداشت: بله بنوعی جهت گیری کلی را تحت تأثیر قرار داده و در عین حال بعضی از آنها به صورت درسنامه ناظر به درسی است که می‎دهیم. برای مثال اگر درس عرفان داشتم در همان راستا مشغول تألیف کتابی شدم یا اگر درس کلام بوده براساس مباحثی که سر کلاس پیش می‏آید و برایم جذابیت داشته تحقیق بیشتری کردم که در قالب یک مقاله آن‎ را عرضه کردم.