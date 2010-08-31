حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 9 پایگاه در میادین شهرداری، فرهنگ، صیقلان، سبزه میدان، صابرین، مصلی و در بقعه دانای علی برپا شده است.

وی اظهارداشت: این پایگاه ها همزمان با سالروز ضربت خوردن حضرت علی (ع) از نوزدهم تا بیست و سوم ماه مبارک رمضان آماده ثبت نام از حامیان خیر هستند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: علاوه بر شهرستان رشت 51 پایگاه نیز در میادین اصلی شهرستانها و بخشهای استان برپا شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 12 هزار و 243 حامی از شش هزار و 578 یتیم حمایت می کنند، یاد آور شد: تعداد 136 یتیم در گیلان بدون حامی است.