کاهش 7درصدی ازدواج و افزایش 3.5 درصدی طلاق در تهران

سید احمد قشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: از ابتدای سال 89 تا پایان مرداد ماه، 56 هزار و 282واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، هفت درصد کاهش داشته است.

رئیس ثبت احوال استان تهران با بیان اینکه 14 هزار و 777 واقعه طلاق نیز تا پایان مرداد ماه ثبت شده گفت: طلاق نیز نسبت به مدت مشابه در سال قبل 3.5 درصد رشد یافته است.

میزان ولادت در تهران

به گفته قشمی، 88 هزار و 471 ولادت از ابتدای فروردین تا پایان مرداد ماه به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته 3.5 درصد افزایش دارد.

قشمی افزود: 45 هزار و 524 نفر از موالید نوزادان پسر و 42 هزار و 947 نوزاد دختر هستند به طوری که در مقابل هر 100 دختر، 106 پسر متولد شده است.

براساس آمار ثبت احوال در هر شبانه روز 570 نوزاد در تهران متولد می شوند که به عبارتی 24 نفر در طول یک ساعت می شود.

تعداد متوفیان

رئیس ثبت احوال استان تهران درباره تعداد متوفیان نیز گفت: 26 هزار و 257 نفر تا پایان مرداد ماه در تهران فوت کرده اند که 169 نفر در طول یک شبانه روز می شود.