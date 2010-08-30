به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از هالیوود ریپورتر این هفته فیلم "آخرین باد افزار" ساخته جدید شیامالان که اقتباسی است از یک مجموعه موفق تلویزیونی در اکران جهانی 18 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش جهانی خود تا این لحظه را به 120 میلیون دلار رساند. این فیلم هم اکنون در 5843 سالن 51 کشور جهان در حال اکران است.



از سوی دیگر "بی مصرف‌ها" اکشن جدید سیلوستر استالونه هم با فروش 18 میلیون دلاری مجموع فروش جهانی خود را سه هفته پس از آغاز اکران به 75 میلیون دلار رسانده است. این فیلم هم اکنون در 32 کشور جهان روی پرده است و به زودی اکران آن در چند بازار مهم دیگر بین‌المللی آغاز می شود.



نسخه جدید "آواتار" که به تازگی در 1046 سالن چهارده کشور جهان به نمایش در آمده در نخستین هفته اکران جهانی 4.26 میلیون دلار فروش داشته است. اکران نسخه اولیه این فیلم بیش از دو میلیارد دلار در کشورهای جهان فروش داشت.