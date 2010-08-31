سید عارف علوی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: هشت دوره برگزاری جشنواره امام رضا (ع)در بسط و گسترش فرهنگ رضوی در جامعه نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: با توجه به وسعت کشور و وابستگی و ارادت خاص مردم ایران به امام رضا (ع) برپایی این جشنواره تاثیر چشمگیری در ارتقای سطح آگاهی و دانش عمومی جامعه نسبت به ابعاد شخصیتی و سیره علمی و عملی امام رضا (ع) دارد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با بیان اینکه یکی از وظایف خادمان فرهنگی امام رضا (ع) ترویج و تبلیغ فرهنگ ناب رضوی و سیره علمی و عملی زندگی آن امام همام در سطح ملی و بین المللی است، افزود: گسترش فرهنگ رضوی همانند چراغی پرفروغ ، هدایتگر انسان های بیداردل و راه رسیدن به کمال و سعادت دنیوی و اخروی است.

علوی یکی از مهم ترین نقاط قوت جشنواره فرهنگی هنری امام رضا (ع) را تقویت اتحاد و انسجام اسلامی و ملی دانست و تصریح کرد: در برهه ای از زمان استان های کشور و دیگر نقاط جهان در رسیدن به یک هدف واحد که همان ترویج، تبلیغ و معرفی جایگاه و سیره امام رضا (ع) است تلاش و همتی مضاعف را عهده دار می شوند که این خود موجب همدلی، وحدت و همبستگی آحاد مردم می شود.

وی با تاکید بر افزایش حضور و مشارکت مردمی در این جشنواره، یادآورشد: باید برنامه ها به حدی گسترش یابد که حداقل نیمی از مردم از بخش های مختلف این جشنواره بهره گیرند.

دبیر دومین جشنواره سراسری نماهنگ رضوی خاطرنشان کرد: این جشنواره باید بتواند هم پای تغییرات عرصه فرهنگ و نیازهای فرهنگی جامعه ایران و بین الملل تغییرات موثر و تاثیرگذاری داشته باشد.

علوی ادامه داد: علاوه برگسترده کردن جشنواره در سطح بین المللی در داخل نیز جشنواره ها در سطح شهرستان ها، بخش ها و روستاهای کشور باید برگزار شود تا جشنواره امام رضا(ع) تبدیل به گسترده ترین جشنواره جهان شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان از هشت برنامه جنبی در کنار دومین جشنواره سراسری نماهنگ رضوی خبر داد و افزود: جشنواره استانی خوشنویسی سلسله الذهب، گرافیک و تصویرسازی، پیام کوتاه با موضوع امام رضا (ع)، طراحی پوستر و نقاشی دیواری با موضوع آن حضرت، شعر لری، نقاشی و تصویر سازی کودکانه با موضوع امام رضا (ع) و جشنواره استانی آواها و نواهای مذهبی و زیارتی از برنامه های جنبی تدارک دیده شده در این ایام است.

علوی همچنین از تشکیل کمیته های اجرایی، مالی و پشتیبانی، تبلیغات و اطلاع رسانی، تشریفات، علمی - مشورتی و کمیته برنامه های افتتاحیه و اختتامیه برای برگزاری دومین جشنواره سراسری نماهنگ رضوی و دیگر جشنواره های جانبی خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: دومین جشنواره نماهنگ رضوی امسال در روزهای 20 و 21 مهرماه در خرم آباد برگزار می شود.

دبیر دومین جشنواره سراسری نماهنگ رضوی یادآور شد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه ای جشنواره تا 20 شهریور ماه است و علاقه مندان می توانند آثار خود را به نشانی دبیرخانه جشنواره واقع در استان لرستان - خرم آباد - میدان 22 بهمن - دبیرخانه جشنواره سراج خراسان ارسال کنند.