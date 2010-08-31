دکتر آلن وود در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه سال تحصیلی جدید فرصتی برای بررسی مبانی آموزش در عصر حاضر است و آیا آموزش مجازی منجر به حذف آموزش سنتی خواهد شد و یا این دو نوع آموزش می‌توانند در کنار هم همزیستی داشته باشند، گفت: در حوزه تخصصی فلسفه، امکانات مجازی و on-line مکمل خوبی برای تدریس و تحقیق به شمار می‌روند. این امکانات باعث می‌شود که استاد و مربی بتواند اطلاعات و داده‌های فراوان آموزشی را در اختیار مخاطبان و دانشجویان قرار دهد.

آموزش مجازی امکان تکرارپذیری دروس را در اختیار مخاطب قرار می‌دهد

مؤلف "اندیشه اخلاق هگل" در ادامه تأکید کرد: آموزش مجازی این حسن و مزیت را دارد که ثبت و ضبط می‌شود و دانشجو می‌تواند چندین بار دروس و مباحث را مرور کند که این مسأله به فهم و درک بیشتر آنها از مباحث منجر می‌شود.

وی تصریح کرد: اما آموزش مجازی به عنوان شیوه‌ای جایگزین برای آموزش سنتی که مدرس در یک سو امواج الکترونیکی باشد و دانشجویان در سوی دیگر آن، شیوه‌ای نامناسب است.

مؤلف "کارل مارکس" خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر تا جایی آموزش مجازی مناسب و معقول است که به عنوان جایگزین آموزش سنتی قلمدا نشود و کسانی سعی در این نداشته باشند تا آنرا جایگزین آموزش سنتی کنند.

وی افزود: آموزش تعریف خاصی دارد که آموزش مجازی نمی‌تواند آنرا برآورده کند. آموزش نیازمند اصول و ترتیباتی است. برای نمونه آموزش باید در یک مکان خاص که امکان بحث و گفتگو میان استاد و دانشجو وجود دارد صورت گیرد.

مؤلف کتاب "اندیشه اخلاقی کانت" یادآور شد: آموزش به معنای بحث و گفتگوی حضوری میان استاد و دانشجو است. آموزشی که سعی در نادیده گرفتن این اصول داشته باشد یک فریبکاری است و جنبه انسانی ندارد.

در میزان قوت کامپیوتر در شکل‌دهی به امور زندگی مبالغه شده است

وی تصریح کرد: از آغاز و زمانی که کامپیوتر و اینترنت فراگیر شدند، طرفداران آن به شکل افراطی و مبالغه‌آمیز نقش آنها را در استفاده و انتقال مفاهیم و شیوه زندگی جلوه داده‌اند.

مؤلف "الهیات عقلانی کانت" در پایان خاطر نشان کرد: این ابزارها و امکانات مجازی را به قدر کفایت و بدون اینکه شکلهای سنتی جوامع انسانی را دچار خدشه سازد می‌توان مورد استفاده قرار داد.