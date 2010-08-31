به گزارش خبرنگار مهر، پرتو اشراق مترجم و پژوهشگر حوزه موسیقی که تاکنون آثاری چون "سرگذشت پیانو" و "سرگذشت موسیقی جاز" از وی منتشر شده است، چندی پیش دو جلد کتاب با نام های "سرگذشت موسیقی پاپ" و "سرگذشت موسیقی راک" تدوین کرده بود که ماه گذشته "سرگذشت موسیقی پاپ" توسط نشر ناهید منتشر شد و کتاب دیگر نیز به زودی چاپ خواهد شد.

مسعود کریمی مدیر نشر ناهید در گفتگو با مهر با اعلام اینکه مجوز "سرگذشت موسیقی راک" صادر شده و این کتاب در چاپخانه است از توزیع آن تا هفته آینده خبر داد.

همچنین پرتو اشراق که دوران نقاهت پس از جراحی قلب را پشت سر می گذارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب ها در قالب یک مجموعه منتشر شد که در صورت چاپ کتاب "سرگذشت موسیقی راک" شش جلد مجموعه تکمیل می شود ولی اگر موضوع قابل توجهی باردیگر ذهنم را به خود مشغول کند این امکان وجود دارد که جلدهای دیگری به مجموعه اضافه شود.

این مترجم پیش از این درباره کتاب " سرگذشت موسیقی راک" به مهر گفته بود: در کتاب موسیقی راک تاریخ اجتماعی این نوع موسیقی بررسی می‌شود و اینکه چطور جنبش راک و هنر موسیقی، جامعه را متحول کرد. در امریکای دهه 50 جوانان معترض نقش عمده‌ای داشتند و حضور آنها در هنر از جمله سینما و موسیقی قابل مشاهده است. در این کتاب که بیش از 300 دارد ریشه‌های موسیقی راک و تاریخ آن بررسی می‌شود.

مجموعه ای که اشراق بدان اشاره می کند شامل کتاب هایی چون "سرگذشت پیانو"، "سرگذشت موسیقی پاپ"، "سرگذشت آهنگسازان بزرگ"، "ریشه های موسیقی" و "سرگذشت موسیقی جاز" است که پیش از این توسط نشر ناهید منتشر شده است.