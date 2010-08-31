به گزارش خبرنگار مهر، پرتو اشراق مترجم و پژوهشگر حوزه موسیقی که تاکنون آثاری چون "سرگذشت پیانو" و "سرگذشت موسیقی جاز" از وی منتشر شده است، چندی پیش دو جلد کتاب با نام های "سرگذشت موسیقی پاپ" و "سرگذشت موسیقی راک" تدوین کرده بود که ماه گذشته "سرگذشت موسیقی پاپ" توسط نشر ناهید منتشر شد و کتاب دیگر نیز به زودی چاپ خواهد شد.
مسعود کریمی مدیر نشر ناهید در گفتگو با مهر با اعلام اینکه مجوز "سرگذشت موسیقی راک" صادر شده و این کتاب در چاپخانه است از توزیع آن تا هفته آینده خبر داد.
همچنین پرتو اشراق که دوران نقاهت پس از جراحی قلب را پشت سر می گذارد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این کتاب ها در قالب یک مجموعه منتشر شد که در صورت چاپ کتاب "سرگذشت موسیقی راک" شش جلد مجموعه تکمیل می شود ولی اگر موضوع قابل توجهی باردیگر ذهنم را به خود مشغول کند این امکان وجود دارد که جلدهای دیگری به مجموعه اضافه شود.
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