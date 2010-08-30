شناسایی 31 مورد مالاریا و سرخک در جاسک

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شکاری افزود: تا کنون موردی از شیوع بیماریها در اثر سیل پاکستان به هرمزگان گزارش نشده است. ولی با افزایش حجم ورود غیرقانونی اتباع بیگانه و پاکستانی که برای کار به کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد این استان می‌شوند، موارد مشکوکی از سرخک و مالاریا در منطقه مشاهده شده که خوشبختانه با اقدام به موقع تحت کنترل در آمده است.

وی افزود: این اتباع بیگانه که برخی از آنها برای کار و تکدی‌گری وارد شهرهای استان هرمزگان هم شده‌اند، بیشتر در کوه های دورافتاده‌ترین مناطق و روستاهای شرق شهر جاسک تجمع می‌کنند تا پس از مدتی نوبتشان شود تا از طریق لنج و کشتیهای کوچک به صورت قاچاق به کشورهای حاشیه خلیج فارس بروند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، شناسایی محل تجمع این افراد را بزرگترین مشکل کنونی مسئولان استان اعلام کرد و گفت: این اتباع بیگانه متأسفانه در شرایط بسیار بد آب و هوایی و زیست محیطی زندگی می‌کنند و تا کنون 15 مورد مالاریای مثبت و 16 مورد سرخک از آنها در منطقه شرق جاسک شناسایی شده که با اقدام به موقع شبکه بهداشت و درمان جاسک تحت کنترل در آمده و جای هیچگونه نگرانی نیست.

شکاری از تشکیل جلسه شورای سلامت و امنیت غذایی استان هرمزگان در پی گزارش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد یک سفر بهداشتی با مسئولان نیروی انتظامی و فرمانداری به جاسک انجام شود و قبل از ورود بیماری از سوی این افراد به مناطق اصلی استان، پیشگیریهای لازم انجام شود.

وی با اشاره به جلسه‌ای که قرار است ظرف امروز یا فردا در جاسک تشکیل شود، اظهارداشت: در این جلسه مقرر است راههای در اختیار گذاشتن آب آشامیدنی سالم، وسایل بهداشتی مثل صابون و استقرار تانکر آب به این افراد بررسی شود.