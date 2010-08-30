به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد فتحی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: زنجان یکی از منابع عظیم و غنی سرب و روی خاورمیانه را در اختیار دارد که با توجه به توسعه روزافزون واحدهای سرب و روی که اکثرا در شهر دندی مستقرند و در پی درخواستهای مکرر کارکنان این واحدها مبنی بر راه اندازی دوره های آموزشی در خصوص سرب و روی، دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان اقدام به راه اندازی واحد دانشگاهی در این منطقه کرده است و پذیرش دانشجو در این واحد از ماه جاری آغاز خواهد شد.

وی تعداد مراکز علمی - کاربردی فعال در استان را 9 واحد عنوان کرد و افزود: این مراکز در مجموع با حدود هفت هزار دانشجو در حال فعالیت هستند که 65 درصد این دانشجویان را پسر و 35 درصد را دانشجویان دختر شامل می شود.

فتحی افزود: 76 درصد دانشجویان دانشگاه های علمی - کاربردی استان بومی هستند.

رئیس دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان زنجان افزود: در حال حاضر مراکز علمی - کاربردی استان در 94 کد رشته تحصیلی شامل بخش های صنعت، مدیریت و خدمات اجتماعی، حوزه های کشاورزی و فرهنگ و هنر دانشجو می پذیرد.

فتحی از سه مرحله پذیرش دانشجو در مراکز علمی - کاربردی استان در سالجاری خبر داد و افزود: اولین مرحله پذیرش در دهه سوم شهریور در هفت مرکز علمی - کاربردی به صورت پودمانی و بدون آزمون صورت خواهد گرفت که در این مرحله شرط معدل، بومی بودن و مرتبط بودن رشته ها در اولویت پذیرش است.

وی مرحله دوم پذیرش را مربوط به دوره های ترمی کاردانی و کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در آبان ماه عنوان کرد و افزود: این مرحله با برگزاری آزمون سراسری از میان داوطلبان صورت خواهد پذیرفت.

فتحی ادامه داد: مرحله سوم پذیرش دانشجو در مراکز علمی - کاربردی استان نیز در بهمن ماه سالجاری و به صورت پودمانی انجام خواهد شد.